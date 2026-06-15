Kanté: «No podemos escondernos en el Mundial... y los Bleus son nuestro principal rival»

Kanté comparó las ediciones de 2018 y 2022 y afirmó: «En 2018 no teníamos ningún campeón del mundo; ahora la situación es diferente y hay más. Sabemos lo que esto significa para Francia y queremos volver a ganar la copa».

A nivel personal, añadió: «Me siento bien en este grupo; han pasado ocho años desde mi último Mundial. Ha habido muchos cambios en la plantilla, y mi objetivo era formar parte del equipo y ayudar a que todos estén concentrados».

Sobre la posibilidad de alcanzar la final por tercera vez, afirmó: «Es el sueño de todas las selecciones, no será fácil y requiere mucho trabajo». Me alegra ver tanto cariño y apoyo, y creo que hay muchos aficionados fuera de Francia que nos aprecian, lo cual es un orgullo».

Sobre el horario del partido, el mediocampista francés añadió: «La preparación ha sido clave; al llegar a Estados Unidos entrenamos bajo el sol para adaptarnos al clima. Además, aprovecharemos los descansos para hidratarnos y mantener la concentración; estamos preparados y listos para el partido de mañana».