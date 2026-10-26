Harry Kane es el ganador del Balón de Oro 2026. El delantero del Bayern de Múnich ha ganado este premio por primera vez en su carrera, por delante de Lamine Yamal (Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid), en una pugna a tres por la victoria final que se venía anunciando desde hacía días. El jugador nacido en 1993 recibe el galardón después del delantero del PSG Ousmane Dembélé, que lo ganó el año pasado. Leo Messi es quien más veces lo ha conquistado, con ocho Balones de Oro, tres más que Cristiano Ronaldo. El trofeo otorga prestigio y reconocimiento al futbolista, pero no conlleva ningún premio económico.
Kane, tras ganar el Balón de Oro: «Espero ser un ejemplo para quienes sueñan con convertirse en los mejores»
LAS PALABRAS DE KANE TRAS GANAR EL BALÓN DE ORO
Harry Kane sube al escenario para recibir el Balón de Oro y comenta así su triunfo: «Estoy casi sin palabras. Estar aquí en Londres lo hace aún más especial. Imagino lo difícil que habrá sido votar para los miembros del jurado. Doy las gracias a quienes me han votado y a mis compañeros del Bayern: me habéis impulsado y me habéis hecho mejor. Un abrazo a Kompany. Estoy feliz de devolver este trofeo al Bayern. También es un honor ser el capitán de Inglaterra. Estoy muy orgulloso y doy las gracias también a Tuchel y a su cuerpo técnico. Quiero dar las gracias también al Tottenham. No estaría aquí sin el Tottenham. Espero ser un ejemplo para quien sueña con ser el mejor, como lo soy yo hoy. A mis hijos: he llevado a casa muchos trofeos, pero este es especial. Quiero ser un buen padre además de un buen profesional. Y a mi mujer, mi mejor amiga: casi lo querías más tú que yo... Me has ayudado a cumplir mis sueños».
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