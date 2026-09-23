Kane por delante de todos, luego Yamal y Mbappé. Kvaratskhelia, solo quinto: las cuotas del Balón de Oro

Este año hay una novedad que va más allá del campo: por primera vez en sus setenta años de historia, la ceremonia dejará París. La ceremonia de la 70ª edición se celebrará el 26 de octubre de 2026 en Londres, ya no en el Théâtre du Châtelet de París como era tradición. La elección de la capital inglesa no es casual: es un homenaje a Stanley Matthews, el futbolista que en 1956 ganó la primera edición del premio. Una manera, para France Football y la UEFA, de celebrar el aniversario redondo del trofeo regresando simbólicamente a los orígenes. El Balón de Oro evalúa las actuaciones del año natural 2025-2026, por lo que la temporada recién terminada en las principales ligas europeas pesa tanto como LA Copa del Mundo, que históricamente es el evento capaz de cambiar los pronósticos en cuestión de pocas semanas.







