Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, fue objeto de un duro ataque durante una comparación ética planteada por Oliver Holt, periodista del diario británico Daily Mail, con el capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, galardonado con el Balón de Oro de 2026.

Kane se llevó el premio ayer lunes en una gala celebrada en la capital británica, Londres. Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, quedó en segunda posición, mientras que Yamal fue tercero.

Holt recordó la polémica que rodeó la fiesta del decimoctavo cumpleaños de Yamal, comparando la forma del jugador español de lidiar con la fama con la trayectoria de Kane, a la que calificó de tranquila y humilde.