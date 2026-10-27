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"Kane, el profesional ideal": duras críticas en Inglaterra al comportamiento "narcisista" de Yamal y Cristiano Ronaldo

H. Kane
L. Yamal
C. Ronaldo
Barcelona
Bayern Múnich
Al Nasr FC
Inglaterra
España
Portugal
Alemania
Arabia Saudí

Dura valoración para la estrella del Barcelona tras la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, fue objeto de un duro ataque durante una comparación ética planteada por Oliver Holt, periodista del diario británico Daily Mail, con el capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, galardonado con el Balón de Oro de 2026.

Kane se llevó el premio ayer lunes en una gala celebrada en la capital británica, Londres. Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, quedó en segunda posición, mientras que Yamal fue tercero.

Holt recordó la polémica que rodeó la fiesta del decimoctavo cumpleaños de Yamal, comparando la forma del jugador español de lidiar con la fama con la trayectoria de Kane, a la que calificó de tranquila y humilde.

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  • Las declaraciones de Yamal encienden las críticas

    Antes de la votación del premio, Yamal declaró: "Creo sinceramente que nosotros dos somos los mejores del mundo, y que yo lo merecía este año porque gané títulos". Se refería a sí mismo y a Kylian Mbappé (27 años), mientras que no incluyó a Kane en sus cálculos.

    Según lo publicado por el diario alemán Bild, Holt considera que estas declaraciones reflejan una preocupante evolución en el fútbol, que se traduce en la expansión de una cultura del estrellato que empuja a los jugadores a situarse en el centro de atención.

    El periodista británico escribió: "El lunes por la noche vimos que el fútbol es capaz de otorgar sus máximos galardones a hombres como Kane; hombres que no buscaron los focos, que no provocaron la polémica, que no abusaron de su fama y que no recurrieron a personas de baja estatura para amenizar la fiesta de su decimoctavo cumpleaños, como supuestamente hizo Yamal, sino que se dedicaron a una trayectoria de excelencia silenciosa".

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  • El caso de la fiesta de cumpleaños persigue a Yamal

    La referencia se remonta a la fiesta del decimoctavo cumpleaños de Yamal, celebrada por el jugador, en medio de acusaciones de que contrató a personas de talla baja y les pagó a cambio de asistir a la fiesta.

    La Asociación Española de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas (ADEE) anunció entonces que tenía la intención de emprender acciones legales.

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  • Cristiano Ronaldo entra en el punto de mira de las críticas

    Cristiano Ronaldo tampoco se libró de las críticas de Holt, quien describió a Kane como "no un narcisista impulsivo como Ronaldo", sino "reservado y humilde", considerándolo "el profesional perfecto".

    Sin embargo, Yamal no se marchó de la gala con las manos vacías, pues ganó el Trofeo Kopa por tercera vez, como mejor jugador joven de la temporada.

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