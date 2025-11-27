Kalvin Phillips: ¿Podrá el hombre olvidado del Manchester City y de Inglaterra recuperar su carrera?

Nacido en Leeds, Phillips supo que quería jugar para su equipo local desde la primera vez que visitó Elland Road de niño. Tuvo una infancia difícil, criado por su madre después de que su padre fuera encarcelado durante gran parte de su infancia y vida adulta. Phillips nació siendo trillizo pero perdió a una de sus hermanas cuando tenía un par de meses de edad, lo que llevó a su madre a quedarse sola en el duelo mientras se defendía por sí misma, a veces quedándose sin comida para que sus hijos pudieran comer.

Phillips pasaba todos los días por la prisión donde su padre estaba internado de camino al campo de entrenamiento Thorp Arch de Leeds, y cuando ayudó al equipo a ascender de nuevo a la Premier League en 2020 por primera vez en 16 años, su padre lo llamó para que Phillips pudiera escuchar a los internos cantando el himno del club, 'Marching on Together'.

Phillips fue una de las estrellas cuando Leeds terminó noveno en su primera temporada de regreso a lo grande, ganándose una convocatoria para el equipo de Inglaterra en 2020. Posteriormente fue titular en los siete partidos para los Tres Leones en el Campeonato de Europa el verano siguiente. Un año más tarde, habiendo ayudado a Leeds a evitar el descenso en el último día de la temporada, se trasladó al City en un acuerdo por valor de hasta £42 millones, convirtiéndose en la venta récord de Leeds (aunque solo durante dos semanas antes de que Raphinha se uniera al Barcelona por £55m).

"Espero que ustedes entiendan mi decisión y acepten que solo quiero perseguir mis sueños y ponerme a prueba contra y con los mejores equipos y jugadores del planeta," escribió Phillips cuando se fue al City. Desafortunadamente, su resultado en esa prueba fue un rotundo fracaso, y la carrera de Phillips ha estado en un descenso tan pronunciado que ahora enfrenta una lucha formidable solo para volver a encarrilarse.