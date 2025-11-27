+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Kalvin Phillips Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin y Nicolás De Marco

Kalvin Phillips: ¿Podrá el hombre olvidado del Manchester City y de Inglaterra recuperar su carrera?

Kalvin Phillips dejó el Leeds United por el Manchester City para perseguir sus sueños, pero desde que escribió una emotiva carta de dos páginas a su club de infancia para marcar su salida de Elland Road, su carrera ha sido una pesadilla viviente. Ha habido múltiples rachas de mala suerte, lesiones y humillaciones, y cuando su antiguo club visite el Etihad Stadium el sábado, es muy poco probable que el internacional inglés esté siquiera en el banquillo.

Nacido en Leeds, Phillips supo que quería jugar para su equipo local desde la primera vez que visitó Elland Road de niño. Tuvo una infancia difícil, criado por su madre después de que su padre fuera encarcelado durante gran parte de su infancia y vida adulta. Phillips nació siendo trillizo pero perdió a una de sus hermanas cuando tenía un par de meses de edad, lo que llevó a su madre a quedarse sola en el duelo mientras se defendía por sí misma, a veces quedándose sin comida para que sus hijos pudieran comer.

Phillips pasaba todos los días por la prisión donde su padre estaba internado de camino al campo de entrenamiento Thorp Arch de Leeds, y cuando ayudó al equipo a ascender de nuevo a la Premier League en 2020 por primera vez en 16 años, su padre lo llamó para que Phillips pudiera escuchar a los internos cantando el himno del club, 'Marching on Together'.

Phillips fue una de las estrellas cuando Leeds terminó noveno en su primera temporada de regreso a lo grande, ganándose una convocatoria para el equipo de Inglaterra en 2020. Posteriormente fue titular en los siete partidos para los Tres Leones en el Campeonato de Europa el verano siguiente. Un año más tarde, habiendo ayudado a Leeds a evitar el descenso en el último día de la temporada, se trasladó al City en un acuerdo por valor de hasta £42 millones, convirtiéndose en la venta récord de Leeds (aunque solo durante dos semanas antes de que Raphinha se uniera al Barcelona por £55m).

"Espero que ustedes entiendan mi decisión y acepten que solo quiero perseguir mis sueños y ponerme a prueba contra y con los mejores equipos y jugadores del planeta," escribió Phillips cuando se fue al City. Desafortunadamente, su resultado en esa prueba fue un rotundo fracaso, y la carrera de Phillips ha estado en un descenso tan pronunciado que ahora enfrenta una lucha formidable solo para volver a encarrilarse.

  • FC Barcelona v Manchester City - Friendly MatchGetty Images Sport

    Condenado desde el principio

    Podría haber parecido un pequeño detalle en ese momento, pero con retrospectiva uno podría decir que el tiempo de Phillips con el City estuvo condenado desde el principio. Estaba demasiado enfermo para asistir a su presentación frente a los aficionados junto con los otros nuevos fichajes, incluido Erling Haaland, en el verano de 2022, y tampoco tuvo la mejor introducción al cuerpo técnico.

    Según The Athletic, Guardiola y sus asistentes notaron que Phillips tuvo dificultades para entender el papel de ser el mediocampista defensivo del City y rápidamente concluyeron que el jugador recientemente salido de la academia juvenil, Romeo Lavia, de entonces 18 años, habría sido una mejor opción.

    Phillips hizo su primera aparición para el City en un amistoso de pretemporada contra el Club América en la inusual posición de defensa central, reemplazando a Nathan Ake en el medio tiempo. Obtuvo 21 minutos en el siguiente partido contra el Bayern Munich, esta vez en el mediocampo, y cuando comenzó la temporada, jugó un total de un minuto en los tres primeros partidos de la Premier League del City.

  • Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    'Con sobrepeso'

    Phillips hizo su primera aparición como titular con el City en un amistoso de agosto contra el Barcelona, pero fue entonces cuando realmente comenzaron sus problemas, ya que se lesionó el hombro, agravando un problema de larga data. La única solución fue someterse a cirugía, lo que significaba que se perdería los siguientes 10 partidos, volviendo solo al equipo en el último juego antes de que la temporada se detuviera para el Mundial.

    Phillips aún fue seleccionado por Inglaterra para el torneo, una convocatoria que enfatizó cuán altamente todavía era valorado por Sir Gareth Southgate, y hizo dos apariciones en Qatar. Sin embargo, cuando regresó a Manchester, recibió una sorpresa.

    Guardiola no lo incluyó para el partido de la Carabao Cup contra Liverpool que inauguró la acción doméstica tras el Mundial, y cuando se le preguntó por qué en la conferencia de prensa, el entrenador dio una respuesta sorprendentemente fuerte: "No está lesionado, llegó con sobrepeso."

    Esos comentarios acosaron a Phillips durante años. "Esa narrativa en las redes sociales simplemente creció y creció," le contó a su ex compañero del Leeds, Patrick Bamford. "Cada club al que iba, con el que hablaba, como el manager y el nutricionista y cosas así, siempre hablaban sobre el peso antes de decir cualquier otra cosa. Y llegó a un punto en el que me molestó un poco. Me estaba frustrando bastante."

  • Manchester City v Chelsea - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    No forma parte de la visión de Pep

    Phillips fue un espectador durante la racha del City hacia el triplete en su primera temporada en el club, ya que solo fue titular en dos partidos de la Premier League, ambos después de que ya habían asegurado el título. Su segunda temporada fue aún más miserable ya que jugó solo 89 minutos de fútbol en la Premier League en cuatro apariciones como suplente. 

    Nuevamente, era evidente desde el principio ya que el City no fichó a un mediocampista defensivo, sino a dos, primero trayendo a Mateo Kovacic y luego a Matheus Nunes en el verano de 2023. Phillips, que ya estaba luchando por tener tiempo de juego mientras competía con el indiscutible Rodri, ahora era claramente la cuarta opción en su posición. 

    Su primer inicio de la campaña en la Carabao Cup contra el Newcastle terminó en una derrota por 1-0, mientras que sus otras apariciones como titular fueron en partidos sin importancia de la fase de grupos de la Liga de Campeones después de que el City se había clasificado para la fase de eliminación. Sin embargo, logró marcar su único gol para el club, anotando desde el punto de penalti contra el Estrella Roja de Belgrado.

    Cuando se le preguntó a Guardiola por qué usó a Phillips tan escasamente, dio una explicación contundente: "Es solo porque visualizo algunas cosas y visualizo el equipo y lucho por verlo a él. Me siento muy mal por mi decisión para con él. Lo he dicho muchas veces. Él no merece lo que le ha sucedido y lo siento mucho." 

  • West Ham United v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sin respiro

    Habiendo rechazado la oportunidad de dejar el City en calidad de préstamo en el verano de 2023, Phillips aprovechó la oportunidad de tener más tiempo de juego en enero de 2024, mudándose al West Ham. Pero en lugar de cambiar su carrera en el este de Londres, cayó a nuevas profundidades.

    En su debut contra Bournemouth, regaló un gol a Dominic Solanke con su segundo toque del balón, mientras que en su siguiente partido en casa fue introducido en el descanso cuando el West Ham fue destrozado 6-0 por el Arsenal. En Nottingham Forest fue expulsado, fue retirado en el descanso contra el Burnley, y cuando subió al autobús del equipo después de una derrota 4-3 en Newcastle, un aficionado le gritó "inútil". Phillips levantó su dedo medio en respuesta.

    Jugó solo un partido más para el West Ham después de ese incidente en Tyneside. Su período de préstamo terminó con solo 10 apariciones para los Irons, tres de las cuales fueron como titular, mientras que no logró completar los 90 minutos ni una sola vez. 

    Phillips regresó a Manchester y participó en la gira de pretemporada del City por Estados Unidos en 2024, pero al estar claro que no tenía esperanzas de conseguir tiempo de juego regular, se avecinaba otro movimiento de préstamo. El recién ascendido Ipswich Town lo acogió y al firmar, Phillips habló de "querer disfrutar del fútbol nuevamente".

    "La razón principal por la que vine a Ipswich fue para volver a jugar al fútbol", dijo. "[Para] jugar al fútbol, ​​no libre de estrés, pero con menos estrés y menos ojos sobre mí, tal vez. Cuando fui a West Ham, sentí que había muchos ojos sobre mí."

  • Huddersfield Town v Manchester City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Salida rara

    Phillips tuvo sus momentos con Ipswich, pero las lesiones interrumpieron su progreso. Sufrió un corte en el pie contra Nottingham Forest que requirió 20 puntos antes de terminar la temporada lesionando su tendón de Aquiles, lo que lo llevó a perderse seis de los últimos siete partidos de los Tractor Boys.

    Lo peor de todo fue que se vio obligado a someterse a una cirugía para solucionar el problema durante el verano, lo que efectivamente terminó con sus esperanzas de unirse a otro equipo en préstamo ya que solo pudo retomar los entrenamientos a finales de agosto. En realidad, no habría habido muchos interesados en Phillips dado su rendimiento durante las últimas tres temporadas, su historial de lesiones y su alto salario (se informa que es de £120,000 por semana).

    Phillips se quedó con poca opción más que permanecer en City, y retomó los entrenamientos con el resto del primer equipo en septiembre. Hizo un regreso sorpresa al equipo para el partido de la Carabao Cup contra Huddersfield Town ese mes, pero en consonancia con su desafortunada racha desde el punto de vista futbolístico, el partido coincidió con el nacimiento de su hijo. Phillips fue inicialmente descartado, pero fue una sorpresa verlo en la lista de suplentes habiendo regresado de un hospital en Londres. Puede que solo fueran siete minutos, pero salió del banquillo para hacer su primera aparición con City en 21 meses.

    "Han sido tres meses y medio largos y todavía hay trabajo por hacer personalmente", escribió en Instagram. "No obstante, estoy muy feliz de estar de vuelta en el campo con la camiseta de City. Gracias a los fans por su apoyo, no pasa desapercibido. Vamos a la siguiente ronda".

    Kyle Walker y Jack Grealish estuvieron entre quienes felicitaron a Phillips por su regreso, aunque no ha jugado desde entonces. Fue un suplente no utilizado en la siguiente ronda de la Copa de la Liga en Swansea City, pero no ha sido parte de un equipo en día de partido para un juego de la Premier League, ni siquiera fue incluido en la lista de City para la Champions League. 

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-TRAININGAFP

    ¿Seguirá a Grealish o Sterling?

    Es difícil imaginar a Phillips jugando para el City de nuevo, y la ventana de transferencias de enero no puede llegar lo suficientemente pronto ya que le ofrece una última oportunidad para salvar lo que queda de su carrera. A punto de cumplir 30 años el martes, a Phillips le quedan dos años y medio de los seis del contrato que firmó en 2022 y tiene derecho a cumplirlo. Pero un traspaso permanente, muy probablemente fuera de la Premier League, es la única forma de realmente revivir su carrera. 

    Phillips se está quedando sin oportunidades para retomar su carrera. El exdelantero de la Premier League, Dean Saunders, dijo el año pasado que la carrera de Phillips se dirigía en la misma dirección que la de Dele Alli, quien tiene la misma edad que Phillips y está sin club después de ser liberado por el Como en septiembre. Raheem Sterling, compañero de equipo de Phillips en Inglaterra durante la Eurocopa 2020, también está en el limbo tras ser apartado por el Chelsea a pesar de tener un enorme salario. Pero hay esperanza si Phillips puede seguir los pasos de Jack Grealish, quien ha pasado de ser un marginado en el City a un ícono en el Everton tras su cesión veraniega a Merseyside.

    Phillips ha pasado por muchas dificultades tanto antes como después de convertirse en un nombre familiar, y debe haber una parte de él que desee nunca haber dejado el Leeds para perseguir sus sueños. Su próximo sueño debería ser simplemente retomar su carrera y sentirse como un futbolista nuevamente.

