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¡Kai Rooney se pone en modo bestia! El hijo de la leyenda del Manchester United Wayne muestra una impresionante transformación física durante su ausencia por lesión del equipo juvenil de los Red Devils
Acelerar la recuperación
Tras la lesión que lo marginó en marzo, Rooney no deja que el revés detenga su progreso. El martes publicó en Instagram fotos que muestran su notable mejora física. Con una camiseta sin mangas, gorro y pantalones de chándal, el delantero entrenaba en un lujoso gimnasio de un rascacielos. Aunque su descanso se ha alargado, su compromiso con la ganancia de masa muscular es evidente. En marzo, el desconsolado joven anunció su ausencia en redes: «Decepcionado por estar fuera el resto de la temporada. Volveré más fuerte la próxima pretemporada».
Trazando un camino propio
El Manchester United reconoce su potencial: firmará su primer contrato profesional la próxima temporada tras obtener una beca. Recientemente se unió a la agencia Triple S Sports. Sin embargo, el joven delantero quiere dejar atrás la sombra de su legendario padre. En agosto de 2024 declaró: «Quiero forjar mi propio nombre; no pretendo ser como él, soy una persona independiente. Quiero ver cómo avanza mi carrera, dar lo mejor de mí y llegar a los escenarios más importantes. Me centro en mí mismo y en seguir trabajando cada día, sin dejar que la presión me afecte».
Lidiar con la intensa atención mediática
Antes de su lesión, el joven brillaba en la temporada y ayudó al equipo sub-16 a ganar el Premier League Shield tras vencer 2-0 al Burnley. Sus padres lo apoyan, pero el interés público es un desafío. Su madre, Coleen, ya había hablado de las dificultades al asistir a sus partidos. En 2024 declaró: «Kai le pidió a Wayne que dejara de ir a sus partidos de base, porque la multitud no le dejaba ver el juego. ¿Cómo les dices a todos esos niños: “Idos, estoy viendo a mi hijo”?». Bajo esa presión, su compromiso con la recuperación física resulta aún más admirable.
- Instagram (@kairooney.10)
Preparándonos para un regreso a lo grande
Rooney se centra en empezar bien la próxima pretemporada. Con una mejor forma física y cerca de firmar su primer contrato profesional con el Manchester United, el delantero está listo para destacar en la cantera. Si mantiene este esfuerzo, su paso al primer equipo parece prometedor en los próximos años.