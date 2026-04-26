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Kai Rooney, hijo de la leyenda de los Red Devils Wayne, ofrece buenas noticias sobre su recuperación de la lesión en el muslo que lo marginó el resto de la temporada en el Manchester United
Avances significativos en el proceso de recuperación
Kai ha tranquilizado a los aficionados al anunciar su regreso a los entrenamientos, donde intensifica su rehabilitación. El joven brillaba bajo la tutela de Darren Fletcher hasta que una grave lesión en el muslo detuvo su progresión en marzo. El jugador de 16 años lo celebró en redes sociales con una foto luciendo la equipación de entrenamiento del United y sus botas. En su historia de Instagram escribió: «De vuelta a correr».
Frustración por el final prematuro de la temporada
La reciente lesión es un golpe duro para el joven, que acababa de anunciar el fin oficial de su temporada. Hace solo un mes, un visiblemente abatido Kai informó a sus seguidores: «Decepcionado por perderme el resto de la temporada. Volveré más fuerte en la próxima pretemporada».
Llegaba en gran forma: tras debutar en Old Trafford en la FA Youth Cup, marcó dos goles y dio una asistencia en solo 119 minutos, exhibiendo el mismo instinto goleador que hizo de su padre el máximo anotador del club.Instagram
Superar una serie de reveses
No es la primera vez que la joven promesa del United sufre una lesión. En septiembre de 2025, Kai se lastimó el pie poco después de ser convocado a la sub-19, un logro notable para su edad. Entonces publicó una foto con una bota protectora y escribió: «La vida no puede ir a peor». Ahora, la lesión en el muslo ha frenado un año clave para su crecimiento, incluido su debut en la Supercopa de Irlanda del Norte. Estos reveses ponen a prueba su determinación, aunque su padre insiste en que la resiliencia es clave para triunfar bajo la presión de su apellido.
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Siguiendo los pasos de personajes famosos
Llevar el apellido Rooney supone mucha presión, pero Kai ha demostrado tener el talento para estar a la altura. El verano pasado brilló en la Supercopa de Irlanda del Norte, mismo torneo en el que su padre se dio a conocer en el Everton. A pesar de las comparaciones, en el club destacan su mentalidad y su instinto goleador.
Wayne Rooney ha reconocido que se mantiene al margen para que Kai disfrute del juego. El padre declaró a la BBC Sport: «Solo le dejo jugar. Han empezado bien: ganaron 3-0, él marcó de penalti y dio una asistencia. Así que creo que ha empezado bien. Solo juega, y eso es todo lo que ha hecho en su carrera».