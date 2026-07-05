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Kai Rooney Man UtdInstagram (@kairooney.10)
Donny Afroni

Traducido por

Kai Rooney firma una beca con el Manchester United junto al hijo de Michael Carrick, Jacey, mientras su orgulloso padre, Wayne, asiste a la ceremonia especial en Old Trafford

Manchester United
K. Rooney
W. Rooney
Premier League U18
Manchester United U18
Premier League
M. Carrick

Las leyendas del Manchester United, Wayne Rooney y Michael Carrick, volvieron a Old Trafford el viernes para ver cómo sus hijos avanzaban hacia el fútbol profesional. Kai Rooney y Jacey Carrick fueron dos de los ocho jóvenes que ingresaron oficialmente en la Fase de Desarrollo Profesional del club durante la velada de celebración de las canteras.

  • Una noche de orgullo para las leyendas del United

    En el «Teatro de los Sueños», la próxima generación de talentos se comprometió con el club. Rooney, de descanso como comentarista del Mundial, vio cómo Kai firmaba su beca. Carrick, entrenador del United y orgulloso padre de Jacey, también estuvo presente.

    Los dos adolescentes, de 16 años, posaron juntos para recordar los años de triunfos en los que sus padres jugaron codo con codo en el primer equipo. Este paso es el puente final entre las categorías inferiores y el profesionalismo: al cumplir 17 años podrán firmar contratos profesionales.


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  • Kai Rooney 2025-26Getty

    Grandes esperanzas puestas en Kai Rooney

    Kai ya se ha hecho notar en las categorías inferiores: jugó seis partidos en la Premier League Sub-18 la temporada pasada y debutó en la FA Youth Cup. Su rápida progresión hace pensar que será clave en el equipo Sub-18 de Darren Fletcher la próxima temporada.

    A pesar de las inevitables comparaciones con su padre, aún máximo goleador del club, el exdefensa del United Wes Brown insiste en que Kai debe esforzarse por sí mismo para llegar a lo más alto. Su habilidad técnica y olfato de gol ya le han llevado a ser convocado con el sub-19 en varios torneos.

    «Kai, tal y como lo conozco, trabajará muy duro. Se dedicará en cuerpo y alma. Obviamente, su padre es una leyenda, pero lo importante es Kai. Tendrá que trabajar y hacerlo todo por sí mismo, asegurarse de esforzarse al máximo y seguir aprendiendo», declaró Brown a GOAL el año pasado.

  • Calidad en el centro del campo y fichajes de la cantera

    Jacey busca su propio camino en el centro del campo del United, siguiendo los pasos de su padre. Aunque la temporada pasada solo jugó un partido con el equipo sub-18, el contrato de beca confirma la confianza del club en su potencial mientras avanza a una fase más exigente de su formación.

    Durante la noche de celebración firmaron otros seis jugadores: Gazik Ibragimov, Edson Dejonge-Seiros, Harlem McLaughlin, Pharell Silvester, Connor Laurie y Jaume Camacho. Todos se centrarán ahora en las rigurosas exigencias de la Fase de Desarrollo Profesional.

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  • JJ Gabriel(C)Getty Images

    Futuras estrellas en el horizonte

    Destacó la ausencia de JJ Gabriel en la lista de becarios. Con solo 15 años, este joven es considerado una de las mayores promesas del país, pero aún no puede firmar un contrato de beca. Se espera que lo haga la próxima temporada, aunque el United sabe que tendrá competencia para retener a este talentoso delantero. De momento, la plantilla actual se prepara para la nueva temporada. El esfuerzo apenas comienza, pues su objetivo es llegar al primer equipo.

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