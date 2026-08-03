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Kai Havertz se marca un objetivo ambicioso en el Arsenal mientras el club londinense aspira a un histórico póker de títulos tras su triunfo en la Premier League
El Arsenal apunta a un pleno de títulos
El Arsenal puso fin la temporada pasada a una sequía de 22 años sin ganar la Premier League tras tres subcampeonatos consecutivos. El equipo de Arteta se quedó a las puertas de una campaña histórica, al perder la final de la Champions League en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain. Havertz, que marcó en esa gran cita europea, ha insistido en que la plantilla aspira ahora a un pleno de títulos nacionales y continentales para establecer un verdadero dominio.
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Havertz se marca objetivos ambiciosos
Al hablar sobre los ambiciosos objetivos del club para la próxima temporada, Havertz subrayó que la plantilla no tiene intención de rebajar su nivel tras ganar la liga.
El internacional alemán declaró: «Queremos todos los títulos. Para eso estamos aquí. Hemos ganado ahora la Premier League, pero hay mucho más que podemos hacer».
Explicó qué hará falta para ganar las cuatro competiciones: «Tenemos que alcanzar otro nivel para que eso ocurra porque sabemos lo larga que es la temporada y lo duro que es competir en todas las competiciones. Queremos hacerlo aún mejor este año y volver a hacer que las cosas sucedan».
La competición nacional sube el nivel
El Arsenal nunca ha revalidado el título de la Premier League en su historia, y el desafío se intensificará tras los grandes movimientos de mercado de sus rivales. El Manchester City y el Chelsea batieron ambos sus récords de traspaso para fichar a Elliot Anderson y Morgan Rogers, respectivamente, mientras que el Arsenal ha fichado a Christos Tzolis además de seguir a Vinicius Junior. Tanto Tzolis como Havertz marcaron en una victoria por 4-1 en pretemporada ante el Girona.
Al referirse al aumento de la competencia, Havertz explicó: "Creo que podemos, o que tenemos que ir más allá. Se ve especialmente que otros equipos están mejorando, así que tenemos que subir otro nivel otra vez. Creo que para eso estamos todos aquí, para eso entrenamos. Queremos empezar fuertes y alcanzar nuestros objetivos esta temporada otra vez".
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El estreno ante el Cardiff espera al Arsenal
El Arsenal abrirá la nueva temporada contra el Manchester City en la Community Shield en el Principality Stadium de Cardiff el 16 de agosto. El vigente campeón comenzará después la defensa de su título de la Premier League en casa ante el recién ascendido Coventry City cinco días después. Mantener el impulso del inicio de temporada y el estado físico de los jugadores será crucial mientras el equipo de Arteta afronta un calendario exigente en cuatro competiciones.
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