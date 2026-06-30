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Kai Havertz pide perdón a la afición alemana tras fallar un penalti decisivo en la sorprendente derrota en la tanda de penaltis ante Paraguay en el Mundial
Alemania ve rota su racha en las tandas de penaltis del Mundial.
Alemania sufrió una eliminación histórica del Mundial: Paraguay puso fin a su racha invicta en penaltis con una victoria 4-3. La «Die Mannschaft» igualó con gol de Havertz y forzó la prórroga, pero falló en la tanda decisiva. El delantero del Arsenal erró su lanzamiento, igual que Nick Woltemade y Jonathan Tah, y Paraguay avanzó.
- AFP
Havertz asume la responsabilidad tras la eliminación de Alemania
Havertz habló con los medios tras la eliminación de Alemania y asumió la responsabilidad del mal resultado. El delantero reconoció que la derrota es dura de asimilar y pidió disculpas a la afición, insistiendo en que los jugadores deben asumir su culpa.
«Me quedo un poco sin palabras», afirmó, según recoge el Standard. «Este es mi segundo Mundial y en ambas ocasiones no ha servido de nada. Lo único que puedo hacer es pedir perdón. Tenemos que hacer un profundo examen de conciencia, sobre todo los jugadores, y no voy a incluir al seleccionador en eso».
Polémica con el VAR y emoción en la tanda de penaltis
La eliminación de Alemania se decidió en varios momentos clave: el VAR anuló el gol de Tah en la prórroga por falta de Anton sobre el portero Gill, Neuer detuvo un penalti, pero Tah falló el suyo y Canale marcó el definitivo para Paraguay.
Para Havertz, la derrota prolonga una racha dolorosa tras perder también una final de la Liga de Campeones por penaltis. Su exitosa temporada con el Arsenal queda ensombrecida por otro torneo internacional decepcionante.
- AFP
Alemania se enfrenta a varias preguntas tras su temprana eliminación.
Alemania analiza otra campaña decepcionante en el Mundial tras su temprana eliminación. Havertz regresa al fútbol de clubes para dejar atrás la frustración, mientras la selección trabaja en recuperar la confianza para sus próximos compromisos.