Kai Havertz pide perdón a la afición alemana tras fallar un penalti decisivo en la sorprendente derrota en la tanda de penaltis ante Paraguay en el Mundial

Havertz habló con los medios tras la eliminación de Alemania y asumió la responsabilidad del mal resultado. El delantero reconoció que la derrota es dura de asimilar y pidió disculpas a la afición, insistiendo en que los jugadores deben asumir su culpa.

«Me quedo un poco sin palabras», afirmó, según recoge el Standard. «Este es mi segundo Mundial y en ambas ocasiones no ha servido de nada. Lo único que puedo hacer es pedir perdón. Tenemos que hacer un profundo examen de conciencia, sobre todo los jugadores, y no voy a incluir al seleccionador en eso».