Kai Havertz «lo siente» por el Bayer Leverkusen tras el polémico penalti del Arsenal que sella el empate en la Champions League
Havertz admite tener sentimientos encontrados.
En declaraciones a DAZN tras el pitido final, el internacional Havertz, que regresaba al BayArena por primera vez desde su marcha en 2020, admitió tener sentimientos encontrados por su decisiva contribución en los últimos minutos del partido.
«Los penaltis en el último minuto no siempre son tan fáciles. Pero estos son los momentos por los que he trabajado durante años, para estar ahí en momentos así. Por eso, naturalmente, estoy contento. Me alegro de haber dado un paso al frente y de haber marcado. Naturalmente, lo siento por los jugadores del Leverkusen. Pero así es el fútbol y yo estaba feliz», explicó el delantero.
La polémica rodea el último lanzamiento de penalti.
El momento más polémico del partido llegó en el minuto 89, cuando Noni Madueke cayó al suelo tras un leve contacto con Malik Tillman. A pesar de las furiosas protestas y de la revisión del VAR, la decisión se mantuvo. Robert Andrich, que había abierto el marcador para el Leverkusen, se mostró frustrado: «Eso ya es muy poco. Por supuesto que no debería caer así. Yo también conozco situaciones así: si te caes y tal vez tienes la sensación de: "Oh, mierda, ahora ya estoy en el suelo". Pero eso ya es muy, muy poco», declaró Andrich a DAZN.
Añadió: «Mi sensación fue que se produce un pequeño contacto y él sigue cayéndose un poco más tarde. Si lo veo dos veces más, es aún menos. Sin duda, eso no es suficiente». El entrenador Kasper Hjulmand fue aún más tajante: «No hay contacto y luego se tira. No es penalti».
Andrich da la ventaja al Werkself
Antes del caos final, el Bayer se adelantó justo después del descanso. Andrich se elevó por encima de todos en el segundo palo para rematar de cabeza un córner, lo que supuso la primera vez que el líder de la Premier League se veía por detrás en el marcador en la Liga de Campeones esta temporada. El campeón alemán defendió su ventaja con gran pasión hasta que Mikel Arteta dio entrada a Havertz en el minuto 74 para buscar el empate.
Todo por decidir en el Emirates
El partido de vuelta está programado para el martes 17 de marzo en el Emirates Stadium. Con la eliminatoria perfectamente equilibrada a 1-1, ambos equipos saben que una victoria les asegurará un puesto en cuartos de final, donde les espera un posible enfrentamiento contra el Bodo/Glimt o el Sporting CP.
