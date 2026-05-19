Kai Havertz, del Arsenal, merecía la tarjeta roja por una entrada «peligrosa» sobre Lesley Ugochukwu, insiste el entrenador del Burnley, Michael Jackson

Según ESPN, el entrenador interino del Burnley se mostró frustrado tras la ajustada derrota por 1-0 que sufrió su equipo el lunes. El Arsenal se colocó a una victoria de su primer título de liga desde 2004 gracias a un cabezazo de Havertz en la primera parte. Sin embargo, la entrada que el alemán —que fichó por los Gunners procedente del Chelsea— realizó en el minuto 69 sobre Lesley Ugochukwu se convirtió en el principal tema de conversación. A pesar de la revisión del VAR, el árbitro Paul Tierney no acudió al monitor y el delantero, autor de dos goles en 11 partidos de Liga, permaneció en el campo.