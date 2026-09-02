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cm grafica zhegrova juventus
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Zhegrova sigue todavía en el mercado: ojo a Arabia Saudí hasta el domingo

Juventus
Fichajes
E. Zhegrova

Para el kosovar, la Juventus sigue a la espera de ofertas oficiales

El futuro de Edon Zhegrova sigue por definirse. El extremo kosovar ha entrado en el punto de mira del Al-Ittihad, que habría realizado un primer sondeo para conocer la disponibilidad y la valoración del jugador. Por ahora no hay ninguna oferta oficial, pero la Juventus ya ha fijado sus condiciones.


Según informa TuttoJuve.com, la Juventus estaría dispuesta a valorar la venta solo ante una propuesta de al menos 15 millones de euros, cifra que podría incrementarse a través de bonus. Un umbral que permitiría proteger la inversión realizada por el jugador, fichado del Lille por unos 14,3 millones más costes accesorios y bonus, y que tiene contrato hasta 2030.

  • Por este motivo, una simple cesión no parece una solución especialmente del agrado de la Juventus. El eventual interés concreto del Al-Ittihad podría, en cambio, abrir la puerta a un traspaso definitivo o a una fórmula con garantías adecuadas sobre la compra futura.


    La situación sigue, por tanto, en punto muerto: el primer contacto ya se ha producido, ahora hace falta poner el dinero sobre la mesa. Si el club saudí se acercara a los 15 millones, la Juventus estaría dispuesta a escuchar seriamente. El mercado en Arabia Saudí cierra el domingo 6 de septiembre.


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