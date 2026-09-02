El futuro de Edon Zhegrova sigue por definirse. El extremo kosovar ha entrado en el punto de mira del Al-Ittihad, que habría realizado un primer sondeo para conocer la disponibilidad y la valoración del jugador. Por ahora no hay ninguna oferta oficial, pero la Juventus ya ha fijado sus condiciones.
Según informa TuttoJuve.com, la Juventus estaría dispuesta a valorar la venta solo ante una propuesta de al menos 15 millones de euros, cifra que podría incrementarse a través de bonus. Un umbral que permitiría proteger la inversión realizada por el jugador, fichado del Lille por unos 14,3 millones más costes accesorios y bonus, y que tiene contrato hasta 2030.