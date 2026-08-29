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cm grafica zhegrova juventus
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Zhegrova no convocado y a punto de salir: están la Lazio y el Al-Ittihad

Juventus
Fichajes
Lazio
Al Ittihad
E. Zhegrova

Para el kosovar se acerca el momento de la salida de la Continassa

Juventus, el Al-Ittihad sondea a Edon Zhegrova, aunque no es el único perfil presente en la lista del club saudí. Lo escribe Romeo Agresti, que informa del interés del club de Yeda por el kosovar nacido en 1999, que hoy no ha sido convocado por Luciano Spalletti para el partido de esta noche contra el Parma en el Allianz Stadium.


Para el carril derecho del ataque, recordamos que también está la Lazio. Según La Gazzetta dello Sport, el nombre que encabeza las valoraciones de la directiva biancoceleste es precisamente el de Zhegrova, identificado como posible alternativa a Gustav Isaksen y, llegado el caso, como solución en la banda opuesta para Mattia Zaccagni.

  • LA LAZIO

    La operación podría plantearse bajo la fórmula de cesión sin obligación de compra, una solución que ya habría encontrado el visto bueno de la Juventus. Lo que también hace compatible la operación con los parámetros de la Lazio es el salario del kosovar de 27 años, situado en torno a los 2,5 millones de euros.


    Zhegrova, zurdo natural y hábil en el uno contra uno, podría representar así una pieza más para completar la parcela ofensiva. Su posible llegada podría coincidir con el último refuerzo en ataque, también a la luz de la creciente competencia en torno a Harder.


    Además, lo que empuja hacia el perfil del extremo kosovar es el conocimiento ya adquirido del fútbol italiano: 20 partidos la pasada temporada, incluida la del domingo en Frosinone, en la primera jornada de liga, cuando entró en la segunda parte en lugar de Conceicao. La Lazio, por tanto, sigue atenta. Antes de lanzarse definitivamente a por Zhegrova, eso sí, el club romano tendrá que cerrar una salida en ataque. Una vez liberado espacio en la delantera, podrá arrancar el asalto por el extremo de la Juventus.


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