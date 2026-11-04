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¿Cómo está Kenan Yildiz y, sobre todo, cuándo volverá al campo a disposición de la Juventus y de Luciano Spalletti? Pese a las excelentes sensaciones de estos días, fue el propio mediapunta turco quien respondió a esta pregunta el pasado domingo. Ese día estuvo con los aficionados del «Legends Club», con quienes vio el partido Juventus-Napoli y a quienes les contó que su recuperación va bien, pero que aún necesitará algo más de tiempo. Estas son sus palabras, recogidas por el canal de YouTube GJustjuve.