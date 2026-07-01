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grafica Ekhator genoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus ya firmó los contratos de Ekhator; falta el anuncio oficial

Juventus
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J. Ekhator

Ayer hubo reuniones, se firmaron los documentos de noche y ya se presentaron en la Liga: solo falta la oficialización.

El traspaso de Jeff Ekhator y David Puczka del Genoa a la Juventus ya está cerrado: solo falta la oficialidad. Tras los reconocimientos médicos del martes y las firmas de la noche, ambos clubes han intercambiado los documentos, que ahora se presentan ante la Liga, según Gianluca Di Marzio.


  • El traspaso de los dos futbolistas se oficializará en las próximas horas. Juventus y Génova han acordado todos los detalles y completado la documentación necesaria.


    La Juve pagará 18 millones (16+2) por Jeff Ekhator y cederá a David Puczka, valorado en 5 millones, al Génova.




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