Andrea Cambiaso podría ser clave en el mercado de fichajes de la Juventus. La pasada temporada marcó 3 goles y dio 5 asistencias en 47 partidos, pero el equipo no se clasificó para la Champions. El extremo, nacido en 2000, podría salir para impulsar la estrategia de fichajes y cumplir con los objetivos de plusvalías que el nuevo consejero delegado, Giovanni Carnevali, se ha fijado —a petición de la propiedad— de aquí a 2028, año en que la Juventus confía en alcanzar el equilibrio presupuestario.
Traducido por
Juventus y el futuro de Cambiaso: coste residual, valor de mercado, rumores del Inter y posibles sustitutos
TODAS LAS CIFRAS
Fichado en 2022 por unos 15 millones de euros, con contrato hasta 2029 y un salario neto de 2,4 millones por temporada, Andrea Cambiaso tendrá un valor residual de unos 5 millones en el balance de la Juventus el 30 de junio. Su valoración actual ronda los 30 millones, cifra mínima para la plusvalía que busca la directiva y que compensaría en parte la pérdida de al menos 60 millones por no jugar la Liga de Campeones 2026/2027. La Juventus no pone trabas a su salida, y en las últimas semanas se le ha relacionado con el Inter.
LAS RELACIONES CON EL INTER
La llegada a la Continassa del exdirectivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali —cerca de Beppe Marotta—, refuerza la idea de que ambos clubes busquen operaciones de mercado. El Inter ve en Cambiaso una opción más barata que su prioridad, Palestra, tasado en unos 50 millones, mientrasla Juventus sigue a Carlos Augusto y Davide Frattesi, ambos del equipo de Chivu.
LAS PISTAS EN EL EXTRANJERO
Además, suenan opciones en el extranjero: hace año y medio, cuando Andrea Cambiaso brillaba al más alto nivel, el Manchester City ya se fijó en él. El Barcelona busca un lateral izquierdo para rotar con Balde y, tras las salidas de Cucurella al Real Madrid y de Grimaldo, que interesa al Atlético, Cambiaso resulta una opción atractiva por su coste y versatilidad, pues puede actuar también en la derecha.
El Chelsea, que vendió a Cucurella al Real Madrid por 60 millones de euros, también busca recambio y sigue a Lewis Hall (Newcastle), aunque Cambiaso aparece como opción.
LOS POSIBLES SUSTITUTOS
Si traspasan a Cambiaso, la Juventus fichará un extremo. El nuevo cuerpo técnico ya explora opciones. Según La Gazzetta dello Sport, además de Carlos Augusto (Inter), se valoran a Matteo Ruggeri (ex Atalanta, que podría dejar el Atlético de Madrid tras una temporada), el exjugador de Palermo y Roma Emerson Palmieri —apoyado por Luciano Spalletti, que lo entrenó en el equipo «giallorosso»— y los laterales del Tottenham Djed Spence y Destiny Udogie, sobre los que, por ahora, pesa el veto de Roberto De Zerbi.