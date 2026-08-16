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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus Women, oficial: Dorotea Del Piero, cedida al Moncalieri en calidad de préstamo

Women's football
Juventus

Cesión para la hija del ex capitán de la Juventus

Dorotea Del Piero, hija de Alessandro Del Piero, se marcha a préstamo desde la cantera de la Juventus Women al Moncalieri.


A continuación, el comunicado del Moncalieri Women: "Nos complace anunciar la llegada de Dorotea Del Piero, cedida por la Juventus, que en la temporada 2026/27 formará parte del grupo U19 y participará, por tanto, en el campeonato Primavera 2. Dorotea es una incorporación joven y de futuro, que confirma la voluntad del club de seguir invirtiendo en el crecimiento y la valorización de los talentos, ofreciéndoles un recorrido técnico y formativo dentro del proyecto. Recibe la bienvenida del presidente, la directiva, el cuerpo técnico y de toda la familia del Moncalieri Women".


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