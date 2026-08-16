Dorotea Del Piero, hija de Alessandro Del Piero, se marcha a préstamo desde la cantera de la Juventus Women al Moncalieri.





A continuación, el comunicado del Moncalieri Women: "Nos complace anunciar la llegada de Dorotea Del Piero, cedida por la Juventus, que en la temporada 2026/27 formará parte del grupo U19 y participará, por tanto, en el campeonato Primavera 2. Dorotea es una incorporación joven y de futuro, que confirma la voluntad del club de seguir invirtiendo en el crecimiento y la valorización de los talentos, ofreciéndoles un recorrido técnico y formativo dentro del proyecto. Recibe la bienvenida del presidente, la directiva, el cuerpo técnico y de toda la familia del Moncalieri Women".



