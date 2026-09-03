¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
CM grafica Woltemade Kolo Muani 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Woltemade y Kolo Muani pueden jugar juntos solo de dos maneras

Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani
Serie A
L. Spalletti

Ninguno de los dos es el delantero centro de área que desea Spalletti, pero podrían ser utilizados al mismo tiempo

Nick Woltemade, nacido en 2002, 177 partidos y 48 goles con clubes en su carrera, además de 12 encuentros y 4 tantos con la selección. Randal Kolo Muani, nacido en 1998, 333 partidos y 97 goles con clubes, y 32 encuentros y 9 goles con la selección. La Juventus vuelve a arrancar con el alemán y el francés para volver a ganar, o al menos para alcanzar el objetivo mínimo de la clasificación para la próxima Champions League, meta no conseguida la pasada temporada. Les tocará al ex Newcastle y al ex Tottenham intentar hacer olvidar a Dusan Vlahovic, que acabó en el Besiktas al término de su contrato con la Juventus.


Con Woltemade y Kolo Muani, la Juventus ha arreglado el ataque, que además de un gran número de extremos, en la posición de delantero centro también cuenta con Jeff Ekhator y Arek Milik.Probablemente ni Woltemade ni Kolo Muani responden exactamente al perfil del delantero centro ideal de Luciano Spalletti, que habría preferido un delantero centro más clásico, de área, mientras tanto el alemán como el francés prefieren moverse por todo el frente del ataque. En cambio, tanto Woltemade como Kolo Muani tendrán que adaptarse también a ejercer de referencia en el centro del área.


  • Spalletti y el delantero centro «boa»

    En la entrevista concedida hoy, Spalletti fue claro: "Woltemade tiene físico, así que el remate de cabeza y la definición dentro del área son aspectos que, le guste o no, tendrá que aprender de memoria, porque a él le gusta venir a jugar al fútbol". Y el mismo discurso vale para Kolo Muani, a quien, entre tantos elogios, Spalletti había lanzado un dardo después del gol fallado en el campo del Frosinone en la primera jornada de liga ("Por algo lleva dos años sin jugar").


    En el 4-2-3-1 de Spalletti, uno entre Woltemade y Kolo Muani será la referencia ofensiva de la Juventus. Los compromisos son muchos, entre la Serie A, la Europa League y la Coppa Italia, y por tanto no habrá problemas de alternancia ni de minutos. Habrá mucho espacio para ambos.

    • Anuncios

  • Woltamade y Kolo Muani juntos en el campo: así es como

    La pregunta, más bien, es otra: ¿será posible verlos jugar juntos? La respuesta es sí, pero solo en dos condiciones.


    La primera es la que contempla a uno de los dos en el papel de delantero centro y al otro como mediapunta, con dos extremos a los lados. Y esta es una solución que podría adoptarse tanto en el once inicial como con el partido en marcha, con el alemán y el francés, que incluso podrían alternarse en los dos roles, quizá con el alemán más propenso a jugar unos metros por detrás de su compañero de ataque.


    La segunda solución es la que contempla el doble delantero centro, con Woltemade y Kolo Muani como referencias ofensivas con dos extremos abiertos y dos centrocampistas centrales, en un 4-2-4 que Spalletti podría utilizar solo con el partido en marcha, y sobre todo en caso de que la Juventus se viera obligada a remontar un resultado negativo en la fase final de un partido.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milán crest
AC Milán
MIL