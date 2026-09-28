Recordamos el comunicado con el que la Juventus anunció la llegada de Neto, que estaba sin equipo y que va a sustituir al lesionado Grabara: "Norberto Neto vuelve a vestir la camiseta de la Juventus. El portero brasileño se incorpora de nuevo al club juventino hasta el 30 de junio de 2027.





Nacido en 1989, Neto ya defendió los colores de la Juventus entre 2015 y 2017: dos temporadas en las que acumuló 22 apariciones en total, conquistando 2 Scudetti, 2 Copas Italia y una Supercopa Italiana.





Después de su experiencia en Turín, el portero brasileño enriqueció su trayectoria internacional al pasar cinco años en España entre Valencia y Barcelona, tres temporadas en Inglaterra con las camisetas de Bournemouth y Arsenal, hasta su regreso en la última campaña a Brasil, en Botafogo.





¡Bienvenido de nuevo a la Juventus, Norberto!".







