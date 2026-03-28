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Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus-Vlahovic: su padre ha estado en Italia; últimas noticias sobre la renovación: hace falta una nueva reunión

Juventus
D. Vlahovic
Fichajes

Las negociaciones para la renovación aún no han entrado en su fase decisiva.

La espera no ha terminado y, de hecho, se enriquece con nuevos e importantes detalles. La historia de amor entre la Juventus y Dusan Vlahovic podría reabrirse de forma espectacular y continuar, pero para pasar de la teoría a la práctica será necesario poner por escrito una propuesta que satisfaga a todas las partes implicadas en esta negociación.


Y no, no solo están el delantero serbio y el club bianconero, sino que también participan activamente en este asunto los agentes y el padre del jugador, quien ya ha visitado a su hijo en Italia estos días. ¿Qué falta entonces para cerrar el acuerdo?


  • EL PADRE HA ESTADO EN ITALIA, COMOLLI NO

    Y precisamente estos días, Milos Vlahovic, el padre del delantero nacido en el año 2000, ha estado en Italia y en Turín, donde ha visitado a su hijo Dusan. Una visita familiar que, sin embargo, no ha dado lugar a una reunión con la Juventus, ya que, al mismo tiempo, Damien Comolli no se encontraba en la ciudad, sino que estaba en el extranjero participando en sesiones de ojeo y eventos internacionales relacionados también con la antigua ECA.

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  • HAY QUE ORGANIZAR UNA NUEVA REUNIÓN

    Por lo tanto, la renovación solo se ha comentado en el ámbito familiar y, en consecuencia, será necesaria una nueva reunión con la Juventus, probablemente antes de Semana Santa, para intentar sentarse a la mesa y convertir las cifras y los detalles que se han barajado estos días en una oferta oficial.

  • LAS CIFRAS Y LA DURACIÓN

    La Juventus no quiere ni puede ir más allá del mismo salario garantizado en la última renovación de Kenan Yildiz. Si Vlahovic quiere quedarse, tendrá que conformarse con 6 o 7 millones de euros netos por temporada (aproximadamente la mitad de lo que ha cobrado este año). Por otro lado, el entorno del jugador, para aceptar esta reducción, pide una importante prima por firma. Sin embargo, todos están de acuerdo en la duración del nuevo contrato, que ya no será de cinco años, sino de un máximo de tres, con una posible opción a favor del club.

  • SPALLETTI Y LA FALTA DE ALTERNATIVAS

    Por ahora, Vlahovic ha dejado en suspenso cualquier otra opción; se encuentra a gusto en la Juventus y la conversación que mantuvo con Luciano Spalletti, quien le garantizó un papel protagonista renovado en su ataque, le ha convencido para volver a considerar la posibilidad de renovar. Por otro lado, las conversaciones iniciadas por sus agentes con el Barcelona y los clubes de la Premier League nunca han despegado y solo el Milan ha mantenido abierto un canal de comunicación, sin llegar a presentar nunca una propuesta real para arrebatárselo a los bianconeri. La falta de alternativas reales podría, por tanto, ayudar a Comolli y Chiellini en el acuerdo. Además, la renovación del serbio serviría para reorientar el presupuesto, en una campaña de fichajes tan complicada como la que se avecina para el próximo verano, hacia otras líneas de juego.



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