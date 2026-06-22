La búsqueda de un portero es prioritaria para Giovanni Carnevali, director general de laJuventus. Tras descartar el fichaje de Alisson Becker —por la ausencia de Champions y la negativa del Liverpool—, el club turinés debe empezar de cero. Su fichaje era la prioridad de Spalletti, y su no llegada ha generado una ruptura con el entrenador y el exdirector general Damien Comolli, primero con Spalletti y luego con John Elkann.
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Juventus vigila el mercado de porteros: Dibu Martínez baja, Carnesecchi reaparece, ojo con el Nápoles, pero Vicario lidera
DE DIBU A NÁPOLES
Tras la ruptura con Alisson, la Juventus apostó primero por Emiliano «Dibu» Martínez, con quien ya tenía un acuerdo para un contrato de tres años. Sin embargo, dio un paso atrás por su participación en el Mundial y, sobre todo, por la petición del Aston Villa: 15 millones. Cantidad elevada para un futbolista de 1992.
Otra opción es Gugliemo Vicario, guardameta del Tottenham hasta 2028 y valorado en 18 millones. En Nápoles, la Juventus sigue a Alex Meret (1997, contrato hasta 2025) y a Vanja Milinkovic-Savic (1997, contrato hasta 2030). Este último, ex del Torino, agrada a Spalletti.
CARNESECCHI
Hoy ha vuelto a surgir el nombre de Marco Carnesecchi, porteronacido en 2000 cuyo contrato con el Atalanta vence en 2028. Es el candidato más difícil de fichar por su coste (al menos 30 millones) y porque el Atalanta no necesita venderlo. Sin embargo, es el guardameta con el que la Juventus podría planificar un proyecto a más largo plazo.
LA BOLSA
Vicario - 35 %
«Dibu» Martínez - 30 %
Milinković-Savić - 15 %
Meret – 10 %
Carnesecchi – 5 %