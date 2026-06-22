Juventus vigila el mercado de porteros: Dibu Martínez baja, Carnesecchi reaparece, ojo con el Nápoles, pero Vicario lidera

Tras la ruptura con Alisson, la Juventus apostó primero por Emiliano «Dibu» Martínez, con quien ya tenía un acuerdo para un contrato de tres años. Sin embargo, dio un paso atrás por su participación en el Mundial y, sobre todo, por la petición del Aston Villa: 15 millones. Cantidad elevada para un futbolista de 1992.





Otra opción es Gugliemo Vicario, guardameta del Tottenham hasta 2028 y valorado en 18 millones. En Nápoles, la Juventus sigue a Alex Meret (1997, contrato hasta 2025) y a Vanja Milinkovic-Savic (1997, contrato hasta 2030). Este último, ex del Torino, agrada a Spalletti.



