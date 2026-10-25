Amplia entrevista a Arturo Vidal. El excentrocampista de la Juventus habló con La Gazzetta dello Sport sobre sí mismo y sobre el momento de la Juventus. Estas son las palabras del actual jugador del Colo Colo.
Juventus, Vidal respalda a Conte: «Mejor que Guardiola y Ancelotti, es un fichaje de 100 millones. Volveré como entrenador»
«La Juventus es el club al que sigo más vinculado. Siento un cariño especial por los aficionados y por mis compañeros, hemos ganado mucho. Fueron años maravillosos, Italia siempre estará en mi corazón: mis hijos crecieron allí».
«¿Llorente ha dicho que a la Juventus le haría falta un Vidal para volver a ganar? Sus palabras me llenan de orgullo. A la Juventus volveré en el futuro, como entrenador. Pero ahora todavía tengo ganas de jugar. Al cambiar de posición he prolongado mi carrera: en defensa me siento cómodo y recientemente me han incluido entre los mejores centrales de Sudamérica».
«Un club con la historia de la Juve siempre debe luchar por ganar. Si ahora lleva varios años sin ganar, el mérito también es del Inter y del Napoli, que han crecido mucho. La Serie A sigue siendo una liga difícil, pero la Juve debe volver a dominar en Italia. Debe hacer las cosas de forma ordenada: elegir bien al entrenador y el tipo de fútbol. Pero lo más importante siempre serán los jugadores. La Juventus necesita gente de nivel y personalidad, con hambre y espíritu ganador. De lo contrario, es difícil triunfar».
«Conte es un entrenador extraordinario, el mejor de todos en el plano táctico: no me sorprende que los aficionados sueñen con su regreso. Es impresionante cómo estudia los partidos y a los rivales, y cómo te transmite lo que tendrás que hacer en el campo. Es un ganador y transmite su mentalidad a todos. Estoy convencido de que Antonio sabría devolver a la Juve el espíritu y la ambición de querer ganarlo todo. Su impacto es comparable al de un gran jugador, al de un fichaje de cien millones. Lo ha demostrado en todas partes: cuando Antonio te dirige, tienes la garantía de que lucharás por el campeonato hasta el final. Y casi siempre ganas. Pero nadie gana solo, ni siquiera él: hay que rodearlo de jugadores buenos y con mentalidad. Nosotros teníamos el mejor centro del campo del mundo: Pirlo, Marchisio, Pogba, yo... Y un equipo espectacular: solo nos faltó la Champions».
«Una vez lo hice enfadar en Miami, durante una gira de verano. Nos hacía entrenar como locos. A falta de dos días dijo: "Os concedo una noche libre, pero mañana entrenamos a las 8 de la mañana y toca correr; después volvemos a Italia". Teníamos permiso para regresar al hotel antes de las 2 de la madrugada y habíamos quedado a las 8 de la mañana para salir en autobús. Yo aparecí directamente a las 8 y diez con gafas de sol. Conte estaba furioso por mi retraso y nos hizo sudar de lo lindo. Me puse al frente del grupo; todavía no sé cómo: no había dormido y en las curvas lo pasaba un poco mal».
«Para mí, está entre los tres mejores junto a Guardiola y Ancelotti. Pep tiene una visión del fútbol increíble; Ancelotti es extraordinario gestionando grupos y jugadores. Conte es el mejor tácticamente y consigue que todos estén dispuestos a dejarse la vida por él en el campo. Transmite una energía, una confianza y unas ganas de ganar increíbles. ¿Inzaghi? Un gran entrenador, pero Conte está a otro nivel: es un ganador nato. No es casualidad que Inzaghi retomara en el Inter el 3-5-2 de Antonio. Entre los dos elijo a Conte, sin ninguna duda. Tras la marcha de Conte tuve menos oportunidades de las que me habrían gustado, pero no me arrepiento de haber estado en el Inter: también gané allí».
«Más que de Spalletti, espero más de la Juve. El sexto puesto de la temporada pasada es un fracaso, independientemente del entrenador. ¿McKennie se parece a mí? Puede ser, lo dice mucha gente. Pero creo que es difícil compararme con alguien, porque tengo características particulares: cuando jugaba en el centro del campo me gustaba recuperar balones, marcar, correr, llegar al área y ayudar al equipo en todas las zonas del campo».
«Siempre se han dicho muchas cosas sobre mi vida fuera del campo, pero a los 39 años sigo jugando, he ganado 27 trofeos y antes de retirarme me gustaría llegar a 30. En todas partes siempre han hablado mal de mí, pero al final lo importante es lo que demuestras cuando juegas. Me he entrenado toda la vida a un nivel increíble y tengo una mentalidad ganadora desde niño. Nunca me he escondido, no tengo remordimientos».
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