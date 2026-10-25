«Conte es un entrenador extraordinario, el mejor de todos en el plano táctico: no me sorprende que los aficionados sueñen con su regreso. Es impresionante cómo estudia los partidos y a los rivales, y cómo te transmite lo que tendrás que hacer en el campo. Es un ganador y transmite su mentalidad a todos. Estoy convencido de que Antonio sabría devolver a la Juve el espíritu y la ambición de querer ganarlo todo. Su impacto es comparable al de un gran jugador, al de un fichaje de cien millones. Lo ha demostrado en todas partes: cuando Antonio te dirige, tienes la garantía de que lucharás por el campeonato hasta el final. Y casi siempre ganas. Pero nadie gana solo, ni siquiera él: hay que rodearlo de jugadores buenos y con mentalidad. Nosotros teníamos el mejor centro del campo del mundo: Pirlo, Marchisio, Pogba, yo... Y un equipo espectacular: solo nos faltó la Champions».





«Una vez lo hice enfadar en Miami, durante una gira de verano. Nos hacía entrenar como locos. A falta de dos días dijo: "Os concedo una noche libre, pero mañana entrenamos a las 8 de la mañana y toca correr; después volvemos a Italia". Teníamos permiso para regresar al hotel antes de las 2 de la madrugada y habíamos quedado a las 8 de la mañana para salir en autobús. Yo aparecí directamente a las 8 y diez con gafas de sol. Conte estaba furioso por mi retraso y nos hizo sudar de lo lindo. Me puse al frente del grupo; todavía no sé cómo: no había dormido y en las curvas lo pasaba un poco mal».





«Para mí, está entre los tres mejores junto a Guardiola y Ancelotti. Pep tiene una visión del fútbol increíble; Ancelotti es extraordinario gestionando grupos y jugadores. Conte es el mejor tácticamente y consigue que todos estén dispuestos a dejarse la vida por él en el campo. Transmite una energía, una confianza y unas ganas de ganar increíbles. ¿Inzaghi? Un gran entrenador, pero Conte está a otro nivel: es un ganador nato. No es casualidad que Inzaghi retomara en el Inter el 3-5-2 de Antonio. Entre los dos elijo a Conte, sin ninguna duda. Tras la marcha de Conte tuve menos oportunidades de las que me habrían gustado, pero no me arrepiento de haber estado en el Inter: también gané allí».





«Más que de Spalletti, espero más de la Juve. El sexto puesto de la temporada pasada es un fracaso, independientemente del entrenador. ¿McKennie se parece a mí? Puede ser, lo dice mucha gente. Pero creo que es difícil compararme con alguien, porque tengo características particulares: cuando jugaba en el centro del campo me gustaba recuperar balones, marcar, correr, llegar al área y ayudar al equipo en todas las zonas del campo».





«Siempre se han dicho muchas cosas sobre mi vida fuera del campo, pero a los 39 años sigo jugando, he ganado 27 trofeos y antes de retirarme me gustaría llegar a 30. En todas partes siempre han hablado mal de mí, pero al final lo importante es lo que demuestras cuando juegas. Me he entrenado toda la vida a un nivel increíble y tengo una mentalidad ganadora desde niño. Nunca me he escondido, no tengo remordimientos».