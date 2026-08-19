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Vicario JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Vicario: «Es el sueño de toda una vida. Buffon, fuente de inspiración»

Juventus
G. Vicario

Las primeras palabras como jugador de la Juventus del portero llegado cedido por el Tottenham

Guglielmo Vicario, portero de la clase de 1996, llegado a la Juventus cedido con opción de compra desde el Tottenham, habla en los canales oficiales del club: "La emoción es grande porque es el sueño de toda una vida, desde que era niño, cuando precisamente soñé y esperé este momento. Obviamente luego no tienes la certeza de poder lograrlo y por eso estoy orgullosísimo de mí mismo, de mi familia, por estar aquí. Tener la oportunidad de representar a la Juventus significa lo máximo que puedes pedirle a la vida como ambición, así que esto es lo que más me importa subrayar con respecto a mi recorrido. Por tanto, este es un punto de llegada para mí, porque representar a este club, esta historia, supone un gran sentido de la responsabilidad que asumo con muchísimo gusto".


Vicario, que en Italia ha jugado en Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari y Empoli, prosigue: "¿Referentes de inspiración en casa Juve? El más grande de todos, que es el mito con el que crecí, porque en aquellos años Gigi Buffon ya llevaba mucho tiempo inmerso en una carrera en la Juventus, llena de grandes éxitos, grandes paradas, grandes momentos creados. Y así que, obviamente, como juventino, quién mejor que Gigi puede inspirarte".


  • Y por último: "Sin duda llego a una edad adecuada, con la experiencia justa a mis espaldas, con el recorrido adecuado hecho, habiéndome medido también en una liga diferente de la italiana. Así que luego vas recogiendo y haciendo tuyos conocimientos nuevos que sin duda aportan bagaje, no solo desde el punto de vista del atleta, sino también desde el punto de vista de la esfera personal. Y por eso, sin duda llego con mucha energía, con mucho entusiasmo, y también con ganas de demostrar quién soy en el campo, qué portero soy, pero probablemente me permite además demostrar la persona y el chico que quiero ser: alguien que ayude y apoye, colaborativo, para intentar hacer de esta Juventus un equipo cada vez más convincente, cada vez más ganador, que es sin duda un objetivo transmitido por la historia de esta fantástica entidad, de este fantástico club. Y por eso mi misión debe entenderse en esta dirección".

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