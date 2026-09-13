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Vicario JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Vicario acusa: «No se pueden encajar dos goles así. Hace falta más equilibrio»

Juventus
G. Vicario

El portero de la Juventus habla tras la derrota en casa del Sassuolo

Guglielmo Vicario, portero de la Juventus, habló ante los micrófonos de DAZN y comentó la derrota de la Juventus por 3-2 en el campo del Sassuolo: «Hay una gran amargura, entiendo las ganas de ir a ganar el partido porque la Juventus tiene la obligación de hacerlo, pero se perdió el equilibrio y durante la semana se había hablado mucho de ello. La Juventus no puede encajar dos goles de esta manera, hay que tener más calma y más equilibrio porque tenemos un equipo de calidad y las ocasiones se generan».


  • Sobre las ausencias: «¿Si pesa la ausencia de un líder como Locatelli? Seguramente, es el capitán y un jugador fundamental para nosotros. Pero no podemos escondernos detrás de las excusas de las ausencias».


    Y por último: «A mí me deja pesar y rabia, porque el partido se había puesto a nuestro favor. Hay que tener más equilibrio y gestionar mejor los momentos. Hay que entender que se puede marcar también en el último segundo, solo hace falta un poco más de atención. A partir de mañana hay que pasar página».


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