Sobre las ausencias: «¿Si pesa la ausencia de un líder como Locatelli? Seguramente, es el capitán y un jugador fundamental para nosotros. Pero no podemos escondernos detrás de las excusas de las ausencias».





Y por último: «A mí me deja pesar y rabia, porque el partido se había puesto a nuestro favor. Hay que tener más equilibrio y gestionar mejor los momentos. Hay que entender que se puede marcar también en el último segundo, solo hace falta un poco más de atención. A partir de mañana hay que pasar página».



