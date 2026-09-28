La Juventus sigue monitorizando el mercado en busca de un refuerzo para la banda izquierda. Entre los nombres en la agenda de la directiva de la Juventus se mantiene Emerson Palmieri, clase 1994 del Marsella (contrato que expira en 2027), ya cerca de la Juventus en el pasado mercado estival. Según informa el Corriere dello Sport, el club francés estaría dispuesto a traspasar al lateral incluso por cifras contenidas, con el objetivo de reducir la masa salarial. Para enero, sin embargo, la Juve necesitaría liberar espacio en la plantilla y en el balance, también a través de la posible salida de Juan Cabal, actualmente de baja por lesión y ya valorado como salida durante el verano.
Juventus, tres opciones para el lateral izquierdo: de Emerson Palmieri a Abner y Tagliafico
ABNER
Entre los perfiles seguidos con mayor atención también está Abner, lateral brasileño nacido en 2000 del Lyon (con contrato hasta 2029). Los ojeadores de la Juventus lo siguen desde hace tiempo y ya se habrían producido los primeros contactos con el jugador y con el club francés. El dossier también se habría profundizado durante las conversaciones vinculadas a la operación Openda, cuando Juventus y Lyon habrían hablado del futuro del lateral. Por el momento no se registra una negociación propiamente dicha, pero en las próximas semanas la Juventus podría volver a sondear el terreno para valorar costes y condiciones.
Tagliafico
Sigue estando de actualidad, por último, la vía de Nicolás Tagliafico, argentino nacido en 1992 del Lyon (con contrato hasta 2027). La Juventus ya había intentado ficharlo a finales de agosto, pero la operación no llegó a buen puerto sobre todo por la no salida de Cabal y por la competencia del Atlético de Madrid, que a su vez no logró cerrar el acuerdo.
Tres perfiles, por tanto, para una misma necesidad: reforzar el carril izquierdo y aumentar las alternativas a disposición de Luciano Spalletti.
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