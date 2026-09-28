Juventus, tres opciones para el lateral izquierdo: de Emerson Palmieri a Abner y Tagliafico

Sigue estando de actualidad, por último, la vía de Nicolás Tagliafico, argentino nacido en 1992 del Lyon (con contrato hasta 2027). La Juventus ya había intentado ficharlo a finales de agosto, pero la operación no llegó a buen puerto sobre todo por la no salida de Cabal y por la competencia del Atlético de Madrid, que a su vez no logró cerrar el acuerdo.





Tres perfiles, por tanto, para una misma necesidad: reforzar el carril izquierdo y aumentar las alternativas a disposición de Luciano Spalletti.







