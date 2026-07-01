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Girona FC v Feyenoord - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Juventus traspasa a Facundo González al Racing de Santander: ¿cuánto dinero ingresa el club turinés?

Juventus
Fichajes
F. Gonzalez

La empresa de Turín ha cerrado una operación de venta.

La Juventus ingresa 2,5 millones por la marcha de Facundo González: el defensa ha sido rescatado por el Racing de Santander, según revela Romeo Agresti.



  • La Juventus traspasa a Facundo González al Racing de Santander: ¿cuánto dinero ingresa el club turinés?

    Nacido en 2003, la Juventus lo fichó en 2023 por 1,75 millones y lo cedió a Sampdoria, Feyenoord y Racing de Santander. No jugó ningún partido con la camiseta bianconera, pero sí 20 con el Racing, que ahora lo compra definitivamente.

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