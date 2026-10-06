Juventus, Thuram viaja a Lyon para tratarse la rodilla: cómo está y cuándo volverá a los terrenos de juego

La Juventus no ha tenido realmente a su disposición a Khephren Thuram en este inicio de temporada. El centrocampista francés comenzó el verano con un serio problema de rodilla que le llevó a pasar por el quirófano el pasado 3 de septiembre de 2026.

El proceso de recuperación avanza a buen ritmo, pero según informa Sky Sport, los próximos pasos no los dará en la Continassa, sino en Lyon, donde fue operado. Y los plazos de recuperación y de regreso a los terrenos de juego dependerán precisamente de este "viaje" forzado.







