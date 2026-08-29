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cm grafica thuram juventus 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Thuram se arriesga a una operación, la visita relámpago al gurú en Lyon y el mercado

Juventus
K. Thuram-Ulien

Preocupación en la Juventus por el estado del centrocampista francés

En la Juventus crece la preocupación por el estado de la rodilla de Khephren Thuram. «Estoy muy preocupado», admitió Luciano Spalletti, reflejando un estado de ánimo compartido por el jugador, el cuerpo técnico y la directiva.


El centrocampista francés, parado durante todo el verano a causa del síndrome femoropatelar que lo atormenta desde la pasada primavera, según informa La Gazzetta dello Sport volará a comienzos de semana a Lyon para consultar a Bertrand Sonnery-Cottet, especialista que en el pasado también operó a Gleison Bremer y Federico Gatti.


La visita será fundamental para definir el camino a seguir: nueva terapia o intervención quirúrgica. Thuram espera evitar la operación, que supondría un periodo de baja más largo, pero por el momento nadie se pronuncia. Lo cierto es que Spalletti tendrá que seguir esperando antes de poder contar con su centrocampista de fuerza e intensidad.

  • Thuram, un verano tormentoso

    Para Thuram ha sido un verano complicadísimo: el problema en la rodilla le costó incluso la convocatoria con Francia para el Mundial de Estados Unidos. En la Continassa empezó a trabajar antes de tiempo, pero durante unos cuarenta días se entrenó al margen del grupo, perdiéndose toda la pretemporada, la gira por China y Australia y los amistosos contra Basilea, Standard de Lieja, Niza, Chelsea, Inter y Palermo.


    La vuelta al grupo y la convocatoria para el debut en liga parecían señales alentadoras. Luego, la nueva parada reactivó la alarma. Ahora la decisión queda en manos del eminente especialista francés: el veredicto de Lyon podría marcar el futuro inmediato de Thuram y también los últimos movimientos de la Juventus en el mercado.

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  • EL MERCADO

    El veredicto de Sonnery-Cottet también tendrá consecuencias en el mercado de la Juventus, según el diario. Los directivos, ya en busca de un centrocampista y lidiando en estas horas con el parón de la negociación para fichar al agente libre Franck Kessié, podrían acelerar la búsqueda de una oportunidad en los últimos días de mercado, preferiblemente a préstamo o a bajo coste, también a la luz de las limitaciones del settlement agreement con la UEFA.

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