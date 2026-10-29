¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, temporada acabada en octubre: Spalletti ha llegado al final de su etapa y ya no tiene el control del equipo. Hace falta Del Piero como presidente

Juventus
L. Spalletti
FEATURES
Opinion

La derrota ante el Genoa enfrenta a la Juventus con la realidad: ahora urge hacer cambios.

Próximos partidos
JUV

JUV

Serie A

01 nov 2026

NAP

NAP

«¿El Scudetto? La ambición de la Juventus es siempre ganar». Palabras de John Elkann el 17 de agosto de este año. Pues bien, en lo que respecta al título de la Serie A, se puede decir que, a finales de octubre, la temporada de la Juventus ya ha terminado. Un récord negativo. A la Juve le quedan la Copa Italia, la Europa League y la clasificación para la próxima Champions a través del cuarto puesto. Objetivos que hoy, con la desastrosa derrota ante el Genoa aún en la retina, tan parecida a la sufrida ante la Lazio hace diez días, parecen utópicos.

Elkann, en cualquier caso, tiene razón: la victoria está en el ADN de la Juventus y perseguirla debe ser siempre la ambición del club, del entrenador y del equipo. El problema es que hoy la Juve está a años luz del modelo de un equipo ganador.

  • No lo es (todavía) la directiva, que llegó hace pocos meses y sigue buscando una brújula. Tampoco lo es (¿ya?) el entrenador, que no parece haberse recuperado del impacto de su etapa en la selección italiana y parece un pariente lejano del que deslumbró en el Napoli. Está claro que tampoco lo son los jugadores, sobre los que el propio Spalletti ya lo ha dicho todo. ¿Cuántos jugadores de la Juventus serían titulares hoy en el Inter, la Roma y el Como?

    ¿Cómo remontar entonces? Ante todo, dado que no se puede cambiar a todos los jugadores, hay que reflexionar sobre Spalletti. En las últimas semanas, varias señales apuntan a que el técnico ya no tiene el control del equipo, tanto en el plano táctico como en lo que respecta a la compenetración y la unidad de objetivos. Se avecinan partidos importantes y ya no hay margen de error: el futuro del técnico toscano depende de los partidos contra el Napoli, el AZ y la Fiorentina. Después llegará el parón, un buen momento para cambiar.

    Pero, más allá del entrenador, hay algo más: a esta Juventus le faltan un alma y una imagen en las que los aficionados puedan verse reflejados y reconocerse. En otras palabras, crece la necesidad de contar con una figura reconocible que encarne la identidad de la Juventus. Un Del Piero en lugar de un Ferrero, para que quede claro.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
JUV

JUV

Serie A

01 nov 2026

NAP

NAP