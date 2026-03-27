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Juventus, surge una oferta por Kessie: las cifras del salario y la contrapropuesta del Al-Ahli

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F. Kessie
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El excentrocampista del Milan sigue siendo uno de los objetivos para el verano

La Juventus no pierde de vista a Franck Kessie y sigue atenta a una pista que podría cobrar impulso en las próximas semanas. Siempre y cuando el centrocampista marfileño, exjugador del Atalanta y del Milan, reafirme su deseo de poner fin a su etapa en Arabia Saudí con el Al-Ahli al término de esta temporada y, sobre todo, acepte una reducción sustancial con respecto al salario que percibe actualmente. También es fundamental que los bianconeri se clasifiquen para la próxima Liga de Campeones para tener un mayor poder de atracción (teniendo en cuenta que Kessie también gusta a otros clubes, incluso en Italia) y una mayor disponibilidad económica.


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  • LAS CIFRAS

    Según informa Tuttosport, en las repetidas conversaciones entre la directiva de la Juventus y el agente del jugador, George Atangana, habría surgido la disposición a poner sobre la mesa una oferta de contrato de dos años por 5 millones de euros netos por temporada para el jugador nacido en 1996, quien no estaría dispuesto a bajar de esa cifra. En los últimos meses, también la Fiorentina se había interesado por intentar traer de vuelta al jugador a la Serie A, al igual que siempre permanece en segundo plano el Inter, club que nunca ha ocultado en el pasado su gran interés por Kessie.

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  • LA LÍNEA DEL AL-AHLI

    Por parte del Al-Ahli, equipo con el que el exjugador del Milan conquistó una Supercopa de Arabia y una Liga de Campeones de Asia, y con el que suma hasta la fecha 110 partidos y 23 goles, hay que destacar la firme voluntad de intentar convencer a Franck Kessie para que se quede más allá de esta temporada. Según Tuttosport, la directiva del club saudí estaría dispuesta a mantener su actual salario de 14 millones de euros al año, pero, tras tres años lejos de Europa, el centrocampista marfileño habría decidido volver a jugar en un entorno más competitivo, con Italia como su principal opción.



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