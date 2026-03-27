Juventus, surge una oferta por Kessie: las cifras del salario y la contrapropuesta del Al-Ahli

La Juventus no pierde de vista a Franck Kessie y sigue atenta a una pista que podría cobrar impulso en las próximas semanas. Siempre y cuando el centrocampista marfileño, exjugador del Atalanta y del Milan, reafirme su deseo de poner fin a su etapa en Arabia Saudí con el Al-Ahli al término de esta temporada y, sobre todo, acepte una reducción sustancial con respecto al salario que percibe actualmente. También es fundamental que los bianconeri se clasifiquen para la próxima Liga de Campeones para tener un mayor poder de atracción (teniendo en cuenta que Kessie también gusta a otros clubes, incluso en Italia) y una mayor disponibilidad económica.





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