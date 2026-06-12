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cm grafica spalletti comolli 2025
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Spalletti y Comolli se enfrentaron ante Elkann por Alisson. El entrenador mostró malestar por la esposa del directivo

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Salen a la luz nuevos detalles sobre la tensa relación entre el entrenador de la Juventus y el ya exdirector general francés.

Tras el relevo de Damien Comolli por Giovanni Carnevali como director general de la Juventus, oficializado hoy en una reunión extraordinaria del consejo de administración, se conocen nuevos detalles sobre los motivos que llevaron a John Elkann a impulsar otro cambioradical en el club.


Según el Corriere della Sera, la relación entre Comolli y Luciano Spalletti fuetensa toda la temporada. El técnico culpa al directivo de un mercado defichajes desastroso en 2025, centrado en Kolo Muani y cerrado con los fracasos de Openda y David. En enero el clima empeoró: Spalletti solicitó un delantero, perosolo vio estancarse la renovación de Vlahovic, añade el diario.


  • LA DISPUTA POR ALISSON

    La gota que colmó el vaso fue la discusión ante Elkann, cuando el entrenador reprochó a Comolli no fichar a Alisson, operación que élmismo había impulsado desde su etapa en la Roma y que again se esfumó. Además, según el Corriere della Sera, Spalletti nunca toleró la intromisión de la esposa turca de Comolli, Selinay Gurgenc, quien se sentaba en la banda antes de cada partido y accedía a zonas reservadas solo a los jugadores.


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  • LA LLAMADA

    «Tuttosport» informa de una llamada ayer entre Elkann y Spalletti. Según el diario deportivo de Turín, Elkann tranquilizó al técnico y le anticipó la llamada de Giovanni Carnevali. «Apuesto por ti, la nueva temporada empieza hoy», fue el mensaje clave.