Tras el relevo de Damien Comolli por Giovanni Carnevali como director general de la Juventus, hecho que se oficializará hoy en una reunión extraordinaria del consejo de administración, se conocen nuevos detalles sobre los motivos que llevaron a John Elkann a impulsar otro cambioradical en el club.





Según el Corriere della Sera, la relación entre Comolli y Luciano Spalletti fuetensa toda la temporada. El técnico culpa al directivo de un mercado defichajes desastroso en 2025, centrado en Kolo Muani y que acabó con los fracasos de Openda y David. En enero la crisis empeoró: Spalletti solicitó un delantero y solo vio estancarse la renovación de Vlahovic, añade el diario.



