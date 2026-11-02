La merecida victoria contra el Napoli devuelve a la Juventus algunas certezas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entre las buenas noticias destacan los autores de los dos goles, Kerim Alajbegovic y Jeremie Boga: el primero, que por fin marcó en liga, confirmó que es, junto a Kenan Yildiz, el jugador con más calidad de la plantilla de la Juventus, mientras que el segundo volvió a demostrar que es uno de los futbolistas más fiables del campeonato a la hora de marcar la diferencia saliendo desde el banquillo. También fue buena la actuación de Juan Cabal, que puede ser titular en esta Juve si recupera la estabilidad física.
Juventus: Spalletti vuelve «a casa», pero con estos Kolo Muani y Woltemade la Champions es imposible
Spalletti se reencuentra consigo mismo
La certeza más importante, en cualquier caso, no viene de un jugador, sino del sistema. Descartado el 3-5-2, en el que Spalletti no cree pese a haber escrito una tesis sobre él en Coverciano, el técnico toscano volvió «a casa», con una defensa de cuatro y un 4-4-2 de base que por momentos se convertía en un 4-3-3 o un 4-3-1-2, según el momento del partido. Tras una semana turbulenta, los rumores sobre el estado de ánimo del vestuario, también en relación con el sistema, y la reprimenda del consejero delegado Giovanni Carnevali, Spalletti recuperó, junto con el sistema, el carácter y la agresividad competitiva de su equipo. Ahora el objetivo es encontrar la continuidad, empezando por los partidos ante el AZ Alkmaar (el jueves, en la cuarta jornada de la Europa League) y la Fiorentina (el domingo, en la undécima jornada de la Serie A), ambos a domicilio.
Con Kolo Muani y Woltemade, la Juventus no es un equipo de Champions
Pasando a las noticias menos positivas, la primera y más evidente vuelve a tener que ver con los dos delanteros centro: Randal Kolo Muani fue el peor sobre el campo. Además de no encontrar portería, cometió errores importantes al combinar con sus compañeros, como el pase fallido a Alajbegovic en un contraataque de dos contra uno. Algo mejor estuvo Nick Woltemade, que al menos retuvo algunos balones y permitió al equipo avanzar. Sin embargo, tampoco apareció en zona de gol. El promedio goleador de los dos delanteros, en la liga, es dramático: un gol entre ambos (de Kolo Muani), en 10 jornadas de Serie A (en la Europa League les va mejor, con 3 goles del alemán y 2 del francés).
Es evidente que, con un promedio goleador como el de los dos delanteros centro, la Juventus difícilmente podrá aspirar a estar entre los cuatro primeros de la clasificación. Antes del mercado de enero, Spalletti tendrá que contar necesariamente con ambos, aunque quizá no siempre juntos desde el inicio. Después, en enero, si no salta la chispa y el promedio goleador no mejora, la Vieja Señora se verá prácticamente obligada a volver al mercado en busca de un delantero centro que se ajuste más a las características que pide Spalletti (uno del estilo de Vlahovic, para entendernos) y que, sobre todo, tenga mayor capacidad goleadora de cara a portería que Kolo Muani y Woltemade.
LUCUMÍ TODAVÍA NO ESTÁ
Por último, entre los aspectos negativos también hay que incluir la actuación de Jhon Lucumi, que sigue teniendo dificultades para aclimatarse y adaptarse a la Juventus. Aparatoso y propenso a cometer faltas, el colombiano está fallando sobre todo en las cualidades que más le habían hecho destacar en el Bolonia: la personalidad y el carisma, que todavía no se han visto en Turín.
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