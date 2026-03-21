Juventus, Spalletti: «¿Vlahovic en el campo? Habrá que ver si es necesario en la segunda parte. Boga ha demostrado su estilo característico»

A continuación, describió el momento y la actuación de Boga: «Lo está haciendo muy bien, enseguida ha demostrado su sello distintivo: su velocidad fulgurante y su técnica en los espacios reducidos. Todos me decían que nunca había jugado en el centro del campo, pero luego lo ha hecho de maravilla. Siempre encuentra espacios y hay que saber habilitarlo, aunque también tiene que venir a jugar con el equipo».