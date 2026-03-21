El entrenador de laJuventus, Luciano Spalletti, ha hablado con DAZN unos minutos antes del partido en casa contra el Sassuolo, correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A: «Está bien, en un estadio tan bonito y con todo este cariño, estamos viviendo el mejor momento de nuestra profesión».
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Juventus, Spalletti: «¿Vlahovic en el campo? Habrá que ver si es necesario en la segunda parte. Boga ha demostrado su estilo característico»
TRAMPAS
«Es el equipo que ha creado el entrenador del Sassuolo, y él sabe lo que quiere. Es uno de los equipos más fuertes en el momento de recuperar el balón: hay que mantener la organización, aunque luego tengamos que atacar para marcar goles. Son buenos en la defensa preventiva y hay que asumir algunos riesgos. Cuando los conoces, el riesgo es menor».
Tengo
A continuación, describió el momento y la actuación de Boga: «Lo está haciendo muy bien, enseguida ha demostrado su sello distintivo: su velocidad fulgurante y su técnica en los espacios reducidos. Todos me decían que nunca había jugado en el centro del campo, pero luego lo ha hecho de maravilla. Siempre encuentra espacios y hay que saber habilitarlo, aunque también tiene que venir a jugar con el equipo».
VLAHOVIC
Por último, Spalletti concluyó hablando de la posibilidad de que Vlahovic volviera al campo, aunque solo fuera por unos minutos: «Hemos pasado por etapas sin delantero centro, hoy tenemos cuatro en el banquillo: habrá que ver qué necesidades surjan en la segunda parte».