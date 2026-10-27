La Juventus no quiere detenerse y busca reafirmarse tras la excelente victoria conseguida ante el Lecce para seguir en la lucha por una plaza para la Champions League en la liga. La Juventus visitará mañana al Genoa, con una situación de emergencia por las lesiones que sigue obligando a Luciano Spalletti a tomar decisiones forzadas. Al presentar el partido en rueda de prensa, el entrenador explicó que probablemente habrá un ligero cambio táctico.
Juventus, Spalletti: «Un Genoa combativo como De Rossi. Sarr, recuperado; en ataque puede cambiar algo. Kolo Muani aún no está al nivel, pero preocupa a los rivales»
Un Genoa batallador como De Rossi
«Un equipo durísimo de enfrentar por el ambiente y, desde el punto de vista táctico, el Genoa tiene dos opciones durante el partido, porque cuenta con fuerza física tanto para las jugadas a balón parado como para atacar la profundidad. Pero, sobre todo, el Genoa tiene la impronta de De Rossi. Lo conozco bien: era mi brazo ejecutor en el campo y transmitía enseguida la voluntad, la garra y el empeño por ser un equipo de batalla»
¿ALAJBEGOVIC EN EL 3-5-2?
«Es un planteamiento acertado y parte de la valoración de los futbolistas, pero no nos hace olvidar la composición de nuestra plantilla. No debemos perjudicar a quienes tienen características diferentes. Basta con una rotación mínima para convertirlo en un 4-3-2-1 (quería decir 3-4-2-1, n. de la r.), y en esas dos posiciones puede jugar cualquiera. Kolo Muani puede ocupar ese espacio y actuar en parte como mediapunta y en parte como delantero por fuera».
ESTAMOS BIEN DE SALUD
"Estamos centrados, el equipo está centrado y el club está centrado. Se puede ver en el cuidado puesto en la falta que dio lugar al gol con el que nos adelantamos ante el Lecce. Si el equipo no hubiera tenido la mente despejada, no lo habría conseguido. Tenemos que encontrar las soluciones adecuadas en el campo. Tenemos que llegar en autobús y ni siquiera cambiarnos, salir directamente al campo a competir como hicimos en la primera parte contra el Lecce.
Luego está el peligro de que los partidos estén tan seguidos. Pero el cansancio también es un estado mental, porque tarde o temprano llega y todo depende de cómo te comportes en ese momento. Si lo rechazas, aceptas que estás cansado y encuentras otras soluciones, entonces bien. El equipo tiene la mentalidad adecuada y se vio, aunque luego fallamos demasiados pases. Estamos en plena forma"
BALÓN DE ORO PARA KANE
«Con los futbolistas tengo otros objetivos de los que hablar. Hablé de esto con el staff y consideramos acertado dárselo a él. Era una solución lógica por la calidad del jugador. Tiene unas estadísticas impresionantes, aunque no se le destaque tanto como a otros. Es lo correcto».
EL 4-3-3 NO ES UNA PEQUEÑA ROTACIÓN
«¿4-2-3-1? Quería decir 3-4-2-1, me he equivocado y os pido disculpas. Con una pequeña rotación se pasa del 3-5-2 al 3-4-2-1. Entran en esa rotación los dos centrales y los dos carrileros. Con una defensa de cuatro se alteran cosas de mayor calado.
En esta doble variante se pierde el sistema táctico, pero se mantienen algunas conexiones y los tres centrales siguen ahí. Con un central más tienes más presencia física en todo el campo. Así que, entre el 3-5-2 y el 3-4-2-1, la rotación solo afecta a los de arriba».
Decisiones tácticas entre Genoa y Napoli
«¿Un ojo puesto en el Genoa y otro en el Napoli? Se tiene en cuenta todo. El equipo será más o menos ese porque no tenemos muchas alternativas. Pero hoy he visto claridad y conciencia en lo que ha hecho el equipo. Esta mañana he visto que se han hecho bien las cosas. En ataque es posible cambiar algo, sobre todo teniendo en cuenta los cinco cambios. Es fácil identificar a los 16 que jugarán; lo importante es ver cómo aprovecharán sus 20 minutos los que entren desde el banquillo»
SARR, RECUPERADO
«También hemos recuperado a Sarr y tenemos la posibilidad de colocar a un extremo en el medio espacio junto al delantero».
CONSULTAR LA CLASIFICACIÓN
«¿Mirar la clasificación? No cambia mucho. Tenemos que ganar los partidos y ofrecer actuaciones convincentes como la de Lecce. No debemos fijarnos en los problemas que tenemos, sino encontrar la solución. Tenemos que despejar algunas dudas a nivel mental e ir con fuerza a por los resultados».
Kolo Muani
«Además de lo que hace Kolo Muani durante el partido, hay que tener en cuenta lo que provoca en los rivales cuando lo tienen delante y la ventaja que da a sus compañeros. Siempre infunde cierto temor a los rivales. Aún no está a ese nivel, pero lo que quiero destacar y me ha gustado muchísimo es su celebración y su reacción cuando Douglas Luiz marca el 2-0. Volved a verlas. Tengo plena confianza en él».
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