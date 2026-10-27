"Estamos centrados, el equipo está centrado y el club está centrado. Se puede ver en el cuidado puesto en la falta que dio lugar al gol con el que nos adelantamos ante el Lecce. Si el equipo no hubiera tenido la mente despejada, no lo habría conseguido. Tenemos que encontrar las soluciones adecuadas en el campo. Tenemos que llegar en autobús y ni siquiera cambiarnos, salir directamente al campo a competir como hicimos en la primera parte contra el Lecce.

Luego está el peligro de que los partidos estén tan seguidos. Pero el cansancio también es un estado mental, porque tarde o temprano llega y todo depende de cómo te comportes en ese momento. Si lo rechazas, aceptas que estás cansado y encuentras otras soluciones, entonces bien. El equipo tiene la mentalidad adecuada y se vio, aunque luego fallamos demasiados pases. Estamos en plena forma"