La Juventus no quiere detenerse y busca dar continuidad a la excelente victoria conseguida ante el Lecce para seguir persiguiendo una plaza de Champions League en la liga. Mañana visitará al Genoa, con una plaga de lesiones que sigue obligando a Luciano Spalletti a tomar decisiones forzadas. Al presentar el partido en rueda de prensa, el entrenador explicó que probablemente habrá un ligero cambio táctico.
Juventus, Spalletti: «¿Un cambio de sistema pedido por los jugadores? Son serios, no faltarían al respeto a sus compañeros. Sarr está recuperado, puede cambiar algo en ataque. Kolo Muani todavía no está al nivel, pero preocupa a los rivales»
UN GENOA BATALLADOR COMO DE ROSSI
«El Genoa es un equipo muy difícil de afrontar por el ambiente y, desde el punto de vista táctico, tiene dos opciones durante el partido, porque cuenta con fuerza física tanto en las jugadas a balón parado como para atacar en profundidad. Pero, sobre todo, el Genoa tiene la impronta de De Rossi. Lo conozco bien: era mi brazo armado en el campo y transmitía enseguida la voluntad, la garra y el empeño por ser un equipo de batalla».
¿ALAJBEGOVIC EN EL 3-5-2?
«Es un planteamiento acertado que parte de la valoración de los futbolistas, pero no nos hace olvidar la composición de nuestra plantilla. No debemos perjudicar a quienes tienen características diferentes: basta una rotación mínima para convertirlo en un 4-3-2-1 (quería decir 3-4-2-1, nota de la redacción), y cualquiera puede ocupar esas dos posiciones. Kolo Muani puede jugar en ese espacio y actuar en parte como mediapunta y en parte como delantero por fuera».
ESTAMOS BIEN DE SALUD
«Estamos centrados, el equipo está centrado y el club está centrado. Se puede ver en la preparación de la falta que dio lugar al gol con el que nos adelantamos ante el Lecce. Si el equipo no hubiera tenido la mente despejada, no lo habría conseguido. Tenemos que encontrar las soluciones adecuadas en el campo. Tenemos que llegar en autobús y ni siquiera cambiarnos, salir directamente al campo a competir como hicimos en la primera parte ante el Lecce.
Luego está la dificultad de tener los partidos tan seguidos. Pero el cansancio también es un estado mental, porque tarde o temprano llega y todo depende de cómo te comportes en ese momento. Si lo rechazas, aceptas que estás cansado y encuentras otras soluciones, entonces bien. El equipo tiene la mentalidad adecuada y se ha visto, aunque luego hemos fallado algún pase de más. Estamos completamente bien físicamente».
BALÓN DE ORO PARA KANE
"Tengo otros objetivos de los que hablar con los futbolistas. Hablé de esto con el cuerpo técnico y nos pareció correcto dárselo a él. Era una solución lógica por la calidad del futbolista. Tiene unas cifras impresionantes, aunque no se le dé tanta relevancia como a otros. Es lo correcto".
El 4-3-3 no es una pequeña rotación
"¿4-2-3-1? Quería decir 3-4-2-1, me he equivocado y pido disculpas. Con una pequeña rotación se pasa del 3-5-2 al 3-4-2-1. Se trata de una rotación entre los dos centrales y los dos carrileros. Con una defensa de cuatro se alteran cosas de mayor calado.
Entre estas dos variantes cambia el sistema táctico, pero se mantienen algunas conexiones y los tres centrales siguen en su sitio. Con un central más tienes más presencia física en todo el campo. Por eso, entre el 3-5-2 y el 3-4-2-1 la rotación afecta solo a los de arriba".
DECISIONES TÁCTICAS ENTRE GENOA Y NAPOLI
«¿Un ojo en el Genoa y otro en el Napoli? Se tiene en cuenta todo. El equipo será más o menos ese porque no tenemos grandes alternativas. Pero he visto claridad y conciencia en lo que ha hecho el equipo hoy. Esta mañana he visto que las cosas se han hecho bien. En ataque es posible cambiar algo, sobre todo teniendo en cuenta los 5 cambios. Es fácil identificar a los 16 que jugarán; lo importante es ver cómo afrontarán los 20 minutos quienes entren desde el banquillo».
SARR, RECUPERADO
«También hemos recuperado a Sarr y tenemos la posibilidad de situar a un jugador de banda en el medio espacio junto al delantero».
VER LA CLASIFICACIÓN
«¿Mirar la clasificación? No cambia mucho. Tenemos que ganar los partidos y ofrecer actuaciones convincentes como la de Lecce. No debemos fijarnos en los problemas que tenemos, sino encontrar la solución. Tenemos que despejar algunas dudas a nivel mental e ir con todo a por los resultados»
KOLO MUANI
«Más allá del partido que hace Kolo Muani, hay que tener en cuenta lo que provoca en los rivales cuando lo tienen enfrente y la ventaja que les da a sus compañeros. Siempre infunde cierto temor a los rivales. Todavía no está a ese nivel, pero lo que quiero destacar y me ha gustado muchísimo es su celebración y su reacción cuando Douglas Luiz marca el 2-0. Vuelvan a verlas. Tengo plena confianza en él».
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