«Estamos centrados, el equipo está centrado y el club está centrado. Se puede ver en la preparación de la falta que dio lugar al gol con el que nos adelantamos ante el Lecce. Si el equipo no hubiera tenido la mente despejada, no lo habría conseguido. Tenemos que encontrar las soluciones adecuadas en el campo. Tenemos que llegar en autobús y ni siquiera cambiarnos, salir directamente al campo a competir como hicimos en la primera parte ante el Lecce.

Luego está la dificultad de tener los partidos tan seguidos. Pero el cansancio también es un estado mental, porque tarde o temprano llega y todo depende de cómo te comportes en ese momento. Si lo rechazas, aceptas que estás cansado y encuentras otras soluciones, entonces bien. El equipo tiene la mentalidad adecuada y se ha visto, aunque luego hemos fallado algún pase de más. Estamos completamente bien físicamente».