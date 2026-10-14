El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, compareció en rueda de prensa para presentar el partido en el que la Juventus se enfrentará al Celta de Vigo en la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League.

El técnico toscano habló abiertamente de la «Champions 2», una competición en la que, pese a todo, existe la ambición de llegar hasta el final. Habrá muchas rotaciones, con Woltemade y Gatti entre los jugadores que saltarán al campo, pero hará falta, como en la liga, más «veneno» para aprovechar determinados momentos.



