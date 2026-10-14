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Spalletti JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, Spalletti: «Tenemos que jugar con más rabia. ¿La roja en Cagliari? Quien habla de una bofetada miente. Quiero llegar hasta el final de la "Champions 2". Woltemade es un delantero centro atípico»

Europa League
Juventus
Celta Vigo
L. Spalletti
Celta Vigo vs Juventus

El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, compareció en rueda de prensa para presentar el partido en el que la Juventus se enfrentará al Celta de Vigo en la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League.

El técnico toscano habló abiertamente de la «Champions 2», una competición en la que, pese a todo, existe la ambición de llegar hasta el final. Habrá muchas rotaciones, con Woltemade y Gatti entre los jugadores que saltarán al campo, pero hará falta, como en la liga, más «veneno» para aprovechar determinados momentos.


  • ROTACIONES

    «Esta competición nos da la posibilidad de conocer mejor a la plantilla. Tengo que hacer jugar a algunos futbolistas nuevos con respecto a la última vez y dar descanso a otros. Esta competición nos permitirá trabajar mejor con toda la plantilla. Afrontaremos cualquier cosa y todas las situaciones para llegar lo más lejos posible, y eso no nos da ningún miedo».

  • EL CELTA DE VIGO Y LA «CHAMPIONS 2»


    "En la Champions 2 hay equipos que se quedaron muy cerca de la clasificación. El entrenador del Celta es muy joven y hay que felicitarlo porque ha demostrado que puede poner en el campo a un equipo con calidad. No habrá margen para equivocarse, porque podrían aprovechar nuestros momentos de mayor debilidad. Todos debemos estar a la altura y exigirnos ser dignos de la Juventus"

  • GATTI Y WOLTEMADE

    «Gatti merece jugar por lo que ha demostrado en los minutos que le hemos dado. Nick (Woltemade, n. de la r.) será utilizado mañana por la noche. Es lo correcto porque también necesitamos dar descanso al equipo. No tenemos tres partidos solo esta semana, sino durante un periodo. Si no hacemos cambios, ¿cómo vamos a llegar hasta el final?»

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  • FALTA VENENO

    "No somos lo bastante feroces cuando el partido nos brinda una oportunidad que puede cambiarlo todo. Cuando llega ese momento, no debemos dudar: debemos exigir una solución en ese mismo instante. Es en esos momentos cuando se consiguen muchos resultados. No tenemos suficiente veneno"

  • CÓMO SE CORRIGEN LOS ERRORES

    «El día después del partido hacemos el análisis en la sala de vídeo. Allí tenemos que hablar de lo que ocurrió y de lo que queremos conseguir. Preparo algo que decir y luego está lo que sucede durante el trabajo semanal. En los entrenamientos tenemos que incorporar esas cosas que ayudan a aprender y hacen sonar la alarma. El partido cuenta cosas y después llega el intercambio de opiniones, en el que los futbolistas pueden hablar y nosotros también podemos aprender algo»

  • EL PAPEL DE WOLTEMADE

    "Puede jugar de delantero centro con capacidad para participar en la elaboración del juego, llegar desde atrás y ocupar la zona de tres cuartos y, a veces, el centro del campo.

  • ¿A 3 o a 4?

    «Son una fase organizada en las dos fases que nos obligará, si queremos ir a presionarlos con fuerza, a emparejarnos con sus jugadores. Se les da bien jugar con un 3-4-2-1 y de vez en cuando acabaremos ahí. Pero hay dos fases y, cuando tengamos el balón, intentaremos hacer nuestro juego»

  • LA SANCIÓN TRAS EL CAGLIARI

    «Yo no he hecho nada, nada, nada, nada. Quien ha hablado de una bofetada ha mentido. Es completamente falso. Yo no he hecho nada. Os agradezco que me hayáis controlado en estos momentos. Si entro en modo batalla, entro en esa mentalidad. Si tengo que aportar intensidad y eficacia al equipo y veo que falta algo, me vuelvo más exigente. El equipo sabrá desenvolverse bien en el campo incluso sin mí en el banquillo, y mis colaboradores tienen un alto nivel y mucha experiencia».

  • LAS DERROTAS DEL INTER Y EL NAPOLI

    "Lo que ocurrió anoche es algo que puede pasar y forma parte del análisis del que hemos hablado antes. Me parece un poco exagerado lo que se escribe a raíz del resultado de un solo partido. Estoy convencido de que equipos como el Inter y el Napoli encontrarán medidas para contrarrestarlo y clasificarse".

  • MINGUEZA

    «Nuestros directores han explorado el mercado a fondo. Probablemente hubo algo de cierto en lo de Mingueza. En el Celta hay varios jugadores con los que podemos jugar en el fútbol europeo».

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