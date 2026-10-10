ZHEGROVA Y LOS INTERNACIONALES

«Es uno de los que ha cambiado de peto en los dos últimos entrenamientos, entre titulares y no titulares -informa Tuttosport-. Los demás están bien, todos han vuelto con una condición mental adecuada, se han entrenado bien en cuanto a concentración y ritmo en estos últimos días. También en este caso hemos personalizado las cargas en función de cuándo regresaron. Estamos contentos de tener a disposición a los futbolistas de este momento y de su condición».





EL CAGLIARI

«Pisacane y Giulini se han merecido los puntos que tienen, pero no la victoria del año pasado. Esa no se la merecieron. Sabemos que será un partido difícil, ellos deliberadamente te conceden un poco de campo y te invitan a hacer el partido en su mitad teniendo futbolistas que dan la vuelta bien a la jugada y manejan bien el balón en espacios reducidos, anulando así la reacción tras pérdida. Como en los años anteriores, consiguen poner en valor a algunos futbolistas y este año lo están haciendo con Maldini. Habrá que ser muy buenos, muy decididos, muy vivos, intensos. Si se dejan espacios, ellos saben cómo comportarse».





CAMBIASO

«Andrea ha completado todos los entrenamientos de la manera correcta. Yo estoy contento con los futbolistas que tengo a disposición. No se pueden evitar todos los obstáculos y todas las situaciones que te suceden. No sirve de nada destacarlos, sino atravesarlos. Te encuentras obstáculos, los tienes delante... Hablar de ello es perder el tiempo, tienes que pasar por dentro y basta. Estamos felices con quienes tenemos a disposición y vamos a jugar con ellos para ganar el partido».





EL HAMBRE

«Nosotros queremos mejorar y crecer siempre, aprender siempre. Quien deja de aprender a menudo se repite. Quien en cambio va a descubrir cosas nuevas luego crece. Nosotros queremos entrenarnos siempre de la manera correcta. No me parece que haya algo negativo en lo que ha sucedido en los últimos partidos como para tener que alcanzar por fuerza ese nivel de hambre. Siempre es importante tenerla en el campo, estar dispuestos a convertirla en una razón de vida. Hay que trasladar al rectángulo de juego el amor de tantos aficionados que tenemos, transmitir a quien tienes alrededor la seriedad del comportamiento y la seriedad de las actuaciones y los resultados. Lo estamos haciendo y siempre hay margen para poder hacer algo más. A menudo hemos citado el hacerlo bien, pero se puede hacer requetebién, superbien».





«Nunca habrá tregua para quien ha hecho nuestra elección. La Juventus siempre estará condenada a ganar, se hable bien o se hable mal de ella. Somos nosotros los que elevamos el listón de nuestro objetivo. Sabemos que debemos estar dentro de ese grupo que tiene que hacerlo bien. Luego están los que nos mencionan en la carrera por el Scudetto, pero somos nosotros los que tenemos fuertes ambiciones y sabemos dónde estamos viviendo este momento de vida y profesional. No dejamos que nadie nos lo indique».





KOLO MUANI

«Nosotros queremos dejarle bastante libre en lo que es su manera de hacer, le estimulamos a tener comportamientos diferentes respecto a lo que es solo el papel de delantero centro. El límite de un jugador no es solo lo que sabe hacer, sino a menudo lo que todavía no consigue reconocer. Él tiene esta cualidad de facilidad para correr, de saber comportarse un poco por fuera y un poco como delantero centro en la zona central. Va bien de cabeza, sabe girarse sobre sí mismo. Lo apreciamos mucho. Además de apoyarle en sus decisiones, le indicamos algo nuevo. Ha sido demasiado delantero centro, hace falta que se mueva más. Estas son las peticiones que se le hacen».





ALESSANDRO ROMANO

«Yo pienso que lo que está haciendo ha sido apreciado porque ha sido llamado por la selección. Luego, si tengo que hacer cumplidos, prefiero hacérselos a mis jugadores. En el puesto de regista yo tengo a uno de altísimo nivel. Los buenos registas hacen que los entrenadores se vuelvan menos locos y yo tengo a uno que me ayuda. Douglas Luiz es tan generoso con los demás que se pierde de vista a sí mismo. Lo es de verdad tanto en su manera de jugar al fútbol como en su forma de ser como persona».





NICO GONZALEZ

«Hay futbolistas que te muestran esta característica, con la mirada de personas decididas y que quieren ir a determinar su propio futuro. Que tienen ganas de ir a dar siempre el máximo y lograr el máximo. Nico muestra ser intenso en todo lo que hace, con esta mirada convencida y definida. En cierto modo también especial porque te indica enseguida el camino que quiere recorrer, ya sea que tenga que ver con un adversario o con un entrenador. Siempre lleva la ceja bien recortada y esta mirada profunda».





KOOPMEINERS Y KELLY

«Él sabe hacer más cosas, sobre todo si se le coloca un poco más atrás, donde tiene esta cualidad en la visión de juego. Tiene estas gafas tridimensionales con las que consigue ver detrás de la primera barrera. Consigue darle ritmo al balón, dar indicaciones para la búsqueda del gol. Nosotros, sin embargo, en defensa tenemos a Lucumì, que lo está haciendo muy bien, y a Kelly, al que hemos obligado a quedarse fuera pero que en su recorrido con nosotros ha sido muy positivo, como se vio el año pasado. Está la idea de gestionarlo para hacerle mostrar sus cualidades. Koop es un regista retrasado que sabe hacer girar al equipo, sabe llevarlo de la mano. Probablemente ha fallado en algo, pero no he perdido la confianza al verlo dirigir al equipo».





SARR

«Es ese punto intermedio entre el mediocentro que mueve el balón y el que devora kilómetros con las llegadas, haciéndolo con los tiempos correctos. Se parece más a McKennie y Thuram, que cubre mucho terreno en poco tiempo y sabe jugar también en corto. También podría ser uno de esos, de los que han jugado y un poco no, y ahora han cambiado de peto».