Gabriele Stragapede

Traducido por

Juventus-Spalletti, solo falta la firma en la renovación: todos los detalles

Estamos ya en las fases finales para la renovación del contrato del entrenador bianconero.

La Juventus mira con optimismo hacia el futuro, un futuro que se seguirá construyendo juntos y en torno a la figura del entrenador Luciano Spalletti.

De hecho, ya estamos en las últimas fases de la renovación del contrato del técnico originario de Certaldo con el club bianconero. El exentrenador del Inter, Roma y Nápoles, entre otros, lleva en el banquillo de la Vecchia Signora desde el pasado 30 de octubre con un acuerdo que, sin embargo, habría expirado el 30 de junio de 2026.

Sin embargo, desde hace semanas se filtra la certeza de que la unión entre las partes estaba destinada a continuar y así parece ser, ya que la firma de Spalletti está a punto de llegar.

  • SOLO FALTA LA FIRMA

    La Juventus siempre ha tenido muchas ganas de seguir adelante con la renovación de Luciano Spalletti, a pesar de que algunos resultados, especialmente en la Champions League y en la lucha por el cuarto puesto en la liga, han sido un poco decepcionantes.

    En cualquier caso, la directiva bianconera siempre ha estado convencida de que Spalletti era el hombre adecuado para este equipo y ahora se ha llegado rápidamente a un acuerdo para la renovación: según ha informado Matteo Moretto en un vídeo del canal de YouTube en italiano de Fabrizio Romano, la renovación entre las partes está prácticamente definida en casi todos sus detalles. Solo faltan las firmas para dar inicio al proceso que conducirá a la oficialización de esta nueva etapa de la Juventus.

  • ¿QUÉ FALTA?

    ¿Qué falta entonces?

    Moretto también informa de que Luciano Spalletti solo tiene que decidir si firma un contrato anual hasta el 30 de junio de 2027 con la Juventus (con la opción de renovar por una temporada más) o si firma directamente un contrato de dos años.

    Estamos ultimando los últimos detalles, pero el futuro de Spalletti seguirá siendo bianconero.

  • LOS PLANES DE LA JUVE

    La Juventus, que está barajando entre un contrato anual de 7 millones de euros (6 más un bonus fácilmente alcanzable) con opción a las mismas cifras para 2027-28, o directamente en un contrato de dos años por 5 millones al año-, tiene la intención de regalar a Spalletti un equipo a su medida, a su imagen y semejanza, pero será fundamental que la Vecchia Signora consiga clasificarse para la próxima edición de la UEFA Champions League: si así fuera, está claro que habrá un presupuesto, inversiones y una ambición de cierto nivel, en comparación con el caso en el que la Juventus quedaría fuera de la máxima competición europea.

