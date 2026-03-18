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Juventus, Spalletti sobre Yildiz: «El nuevo príncipe del fútbol es el chico de al lado»

El entrenador ya está convencido del gran valor de su mejor jugador

En la entrevista publicada hoy en las páginas del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha revelado su conversación con el número 10 de la Juventus, Kenan Yildiz, a quien, a su vez, este le contó una conversación que había mantenido justo antes con el entrenador Luciano Spalletti. 

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  • EL TÍTULO DE SPALLETTI

    Z: «Antes de conocerte, charlé un rato con Spalletti. Te adora y no lo oculta; dice que eres imparable y que cada día aportas algo más con tu inteligencia. Le hizo mucha gracia que, cuando todos le abrazasteis el día de su cumpleaños, tú le acariciaras la cabeza». 

    Y: «Era agradable al tacto. (sonríe, nota del editor). Es un gran entrenador y un hombre especial, un hombre de emociones».
    Z: «¿Sabes cómo te ha descrito?»

    Y: «No, ¿cómo?».
     Z: «El nuevo príncipe del fútbol es el chico de al lado». 

  • LA TEMPORADA DE YILDIZ

    Yildiz ya ha logrado un «doblete» en marzo: 10 goles y 10 asistencias en 39 partidos en todas las competiciones. El desglose es el siguiente: 9 y 7 en la Serie A, 1 y 3 en la Liga de Campeones. Unas actuaciones que le han valido la renovación de su contrato hasta 2030 y un salario de 7 millones de euros al año, el más alto de la plantilla a partir de junio. 

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