Con Francisco Conceição confirmado en la banda, pese a ofertas de la Premier League, la Juventus busca un extremo más fiable que Zhegrova (27 partidos como suplente y solo 525 minutos en su primer año en Italia). El exjugador del Lille, al igual que Lois Openda y Jonathan David, no ha convencido y se le considera en salida, para financiar la llegada de esos dos delanteros que, tanto en número como en calidad, completarían la línea de ataque según las ideas de Spalletti. En cuanto a Openda y David, se han registrado los primeros contactos exploratorios por parte del Lens y del París FC, aunque por ahora no quieren pagar las altas pretensiones económicas de la Juventus, que pagó más de 40 millones por el primero y espera recuperar al menos 30 del segundo tras invertir 10 millones extra y ofrecerle un contrato de cinco años a 6 millones por temporada.