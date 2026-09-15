Después de la derrota ante el Sassuolo, la Juventus ya está en una encrucijada importante de su temporada. Los partidos del jueves en la Europa League contra el NEC Nijmegen y el duelo del domingo en la liga contra el Atalanta ya representan un punto de inflexión importante para la Juventus y, sobre todo, para Luciano Spalletti.





El técnico de la Juventus, más allá del gran número de lesionados con el que ha tenido que lidiar en este inicio de temporada, nada menos que nueve, de los que solo dos están cerca de reaparecer (McKennie y Cambiaso), está pensando en las soluciones para sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tiene a su disposición.