Juventus, Spalletti: «Nos falta madurez a la hora de tomar decisiones; Locatelli se sentía capaz de marcar el penalti. ¿La Liga de Campeones? Está ahí delante»

El entrenador explicó después sus cambios, especialmente las decisiones tomadas en ataque: «En un partido como el de esta noche se necesitan dos delanteros más físicos, con más fuerza en los duelos y en los balones lanzados al área; de hecho, el penalti surgió de un balón de ese tipo. Si lo que hacía falta era un juego más abierto, eso es otra historia. Hemos sufrido todo el año, hoy tenía cuatro y estamos contentos porque aún queda una parte del campeonato por disputar y todo está muy abierto».