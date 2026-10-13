Juventus: Spalletti es injusto consigo mismo y genera dudas en el equipo. Y ante Pisacane ya había «perdido» el día anterior

¿Qué versión de Luciano Spalletti está entrenando a la Juventus?¿Es la versión inspirada, intuitiva y por momentos genial que llevó al Napoli a conquistar el título de la Serie A en 2023? ¿O es el Spalletti sombrío, inescrutable y cambiante en sus decisiones que vimos al frente de la selección italiana desde la desastrosa Eurocopa de 2024 hasta el naufragio ante Noruega?





Al analizar la comunicación del entrenador de la Juventus, algunas de sus declaraciones de estos días generan dudas sobre la capacidad de Spalletti para gestionar a un equipo y a un entorno que perdieron hace años su identidad ganadora. Empecemos por el tono de algunas de sus palabras tras el partido ante el Cagliari, cuando Spalletti puso especial énfasis en que él y los futbolistas, en esta etapa, no juegan simplemente para ganar partidos, sino que se juegan incluso la carrera, la vida deportiva. Para un equipo y un club que, después de años de cambios bruscos y revoluciones, buscan continuidad y tranquilidad, ese énfasis en la «vida o muerte» deportiva nos pareció excesivo. Y también injusto consigo mismo por parte de Spalletti, cuando dice: «No me juego el resultado de esta noche, sino acabar bien una carrera, porque ya tengo 70 años».





Casi parece que estas palabras tan «definitivas» esconden inseguridad e incertidumbre, como cuando Spalletti declara: «¿Los aficionados sueñan con Conte? No quiero decepcionar a Carnevali e intentaré convertirme en el entrenador que él quiere». Pero ¿en qué sentido «convertirme»? Si Carnevali ha decidido seguir con Spalletti, probablemente sea porque ya considera que es el entrenador que quiere. De lo contrario, lo habría cambiado. Así que la pregunta es: ¿el tono de las declaraciones de Spalletti motiva al equipo o le genera aún más dudas?



