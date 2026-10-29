Tras la tercera derrota en nueve jornadas de liga, el puesto de Luciano Spalletti en el banquillo peligra cada vez más. La Juventus, con 14 puntos en la clasificación, está a 11 puntos del primer puesto y a 6 del cuarto, que da acceso a la próxima Champions League. La Juventus que se vio en Marassi, donde perdió 2-0 ante el Genoa, pareció casi a la deriva en muchos aspectos: mental, técnico y táctico. Como ya había sucedido diez días antes en la derrota en casa por 3-0 ante la Lazio. Tras el partido en el Ferraris, Spalletti fue durísimo con el equipo: «Ha puesto poco de todo. Hay que ver si, en este momento, estos jugadores tienen todo eso». Del mismo modo, en este inicio de temporada, el técnico de Certaldo también ha sido duro consigo mismo: «Aquí me juego terminar bien mi carrera, tengo casi 70 años».
Juventus, Spalletti en la cuerda floja: un técnico de renombre de inmediato o un entrenador interino a la espera de Inzaghi
Reflexiones en curso sobre Spalletti
En definitiva, todos los ingredientes apuntan a que las próximas horas y los próximos días serán decisivos para el futuro del entrenador de la Juventus. La propiedad, que eligió a Spalletti y le renovó el contrato, y la directiva, que se encontró con él cuando todo estaba ya decidido, están valorando qué hacer. Tras los numerosos cambios de estos años (de Sarri a Pirlo, de Allegri a Motta y, por último, Tudor y Spalletti), la consigna impuesta por Elkann es «continuidad». Sin embargo, los ingresos por la clasificación para la próxima Champions League son vitales para la Juventus y, si la situación empeora en los próximos partidos, es probable que se produzca otro cambio de entrenador en plena temporada. El partido del domingo en casa contra el Napoli ya podría ser decisivo para Spalletti. Después, antes del parón, llegarán los partidos contra el AZ Alkmaar y la Fiorentina.
CONTE O DESCHAMPS
En caso de destitución de Spalletti, la Juventus tendría ante sí dos caminos: intentar iniciar de inmediato un nuevo ciclo con un entrenador de prestigio o recurrir a un técnico interino hasta el final de la temporada. En el primer caso, los nombres que figuran en la lista son Antonio Conte y Didier Deschamps. El primero es una garantía de resultados, pero tiene un coste elevado y plantea exigencias importantes en el mercado de fichajes. Además, la propiedad aún no le ha perdonado del todo su cambio de postura en 2014. También habría que ver si el propio Conte aceptaría hacerse cargo de una Juventus reducida a su mínima expresión: en 2025 prefirió renovar con el Napoli y rechazó a la Juventus. Deschamps también es un ganador y mantiene un fuerte vínculo con la Juventus de Turín, pero no entrena a un club desde 2012 (el Marsella).
ENTRENADOR INTERINO A LA ESPERA DE INZAGHI
En cuanto a un posible entrenador interino, los nombres que más suenan son los de Stefano Pioli y Paulo Sousa, ambos con un pasado de éxitos como futbolistas de la Juventus. Pioli viene de una etapa poco feliz en la Fiorentina y busca relanzar su carrera, mientras que Sousa busca una nueva oportunidad en Europa tras su etapa en el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos. Si la Juve decidiera confiar el equipo a un entrenador interino, el motivo sería una decisión concreta, ya planificada, de cara a la próxima temporada. El sueño de Giovanni Carnevali tiene nombre: Simone Inzaghi, exentrenador de la Lazio y el Inter, con contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita hasta junio de 2027.
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