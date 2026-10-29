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Tras la tercera derrota en nueve jornadas de liga, el puesto de Luciano Spalletti en el banquillo peligra cada vez más. La Juventus, con 14 puntos en la clasificación, está a 11 del primer puesto y a seis del cuarto, que da acceso a la próxima Champions League. La Juventus que se vio en Marassi, donde perdió 2-0 ante el Genoa, pareció casi a la deriva en muchos aspectos: mental, técnico y táctico. Como ya había ocurrido hace diez en la derrota en casa por 3-0 ante la Lazio. Tras el partido en el Ferraris, Spalletti fue muy duro con el equipo: «Ha puesto poco de todo. Hay que ver si, en este momento, estos jugadores tienen todo eso». Del mismo modo, en este tramo inicial de la temporada, el entrenador de Certaldo también ha sido duro consigo mismo: «Aquí me juego terminar bien mi carrera, tengo casi 70 años».