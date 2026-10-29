Tras la tercera derrota en nueve jornadas de liga, el puesto de Luciano Spalletti en el banquillo peligra cada vez más. La Juventus, con 14 puntos en la clasificación, está a 11 del primer puesto y a seis del cuarto, que da acceso a la próxima Champions League. La Juventus que se vio en Marassi, donde perdió 2-0 ante el Genoa, pareció casi a la deriva en muchos aspectos: mental, técnico y táctico. Como ya había ocurrido hace diez en la derrota en casa por 3-0 ante la Lazio. Tras el partido en el Ferraris, Spalletti fue muy duro con el equipo: «Ha puesto poco de todo. Hay que ver si, en este momento, estos jugadores tienen todo eso». Del mismo modo, en este tramo inicial de la temporada, el entrenador de Certaldo también ha sido duro consigo mismo: «Aquí me juego terminar bien mi carrera, tengo casi 70 años».
Juventus, Spalletti en la cuerda floja: un técnico de primer nivel de inmediato o un entrenador puente a la espera de Inzaghi
Continúan las reflexiones sobre Spalletti
En definitiva, todo apunta a que las próximas horas y los próximos días serán decisivos para el futuro del entrenador de la Juventus. La propiedad, que eligió a Spalletti y renovó su contrato, y la directiva, que se lo encontró cuando todo estaba ya decidido, están reflexionando sobre qué hacer. Después de tantos cambios en estos años (de Sarri a Pirlo, de Allegri a Motta, hasta llegar a Tudor y Spalletti), la consigna impuesta por Elkann es «continuidad». Sin embargo, el dinero de la clasificación para la próxima Champions League es vital para la Juventus y, si la situación empeora en los próximos partidos, es probable que se produzca otro relevo sobre la marcha. El partido del domingo en casa ante el Napoli podría ser ya decisivo para Spalletti. Después, antes del parón, llegarán los partidos contra el AZ Alkmaar y la Fiorentina.
CONTE O DESCHAMPS
En caso de destitución de Spalletti, la Juventus tendría dos opciones: intentar iniciar de inmediato un nuevo ciclo con un entrenador de primer nivel o confiar en uno de transición hasta el final de la temporada. En el primer caso, los nombres que figuran en la lista son Antonio Conte y Didier Deschamps. El primero es garantía de resultados, pero tiene un coste elevado y plantea exigencias importantes en el mercado de fichajes. Además, la propiedad todavía no le ha perdonado del todo su cambio de postura de 2014. También habría que ver si el propio Conte aceptaría hacerse cargo de una Juventus reducida a la mínima expresión: en 2025 prefirió renovar con el Napoli y rechazó a la Juventus. Deschamps también es un ganador y mantiene un fuerte vínculo con la Turín de la Juventus, pero no entrena a un club desde 2012 (el Marsella).
Entrenador interino a la espera de Inzaghi
En cuanto a un entrenador de transición, los nombres que más suenan son los de Stefano Pioli y Paulo Sousa, ambos con un pasado de éxitos como futbolistas de la Juventus. Pioli viene de una experiencia poco afortunada en la Fiorentina y busca relanzar su carrera, mientras que Sousa busca una nueva oportunidad en Europa tras su etapa en el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos. Si la Juventus decidiera confiar el equipo a un entrenador de transición, sería porque ya tiene tomada y planificada una decisión para la próxima temporada. El sueño de Giovanni Carnevali es Simone Inzaghi, exentrenador de Lazio e Inter y con contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita hasta junio de 2027.
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