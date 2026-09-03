"Sarr completa las características de nuestro centro del campo, va a sustituir esas transiciones a las que Thuram nos había acostumbrado. Sarr combina el juego de posesión y el ataque a la línea defensiva rival con llegadas largas, pero también sabe replegarse para hacer las coberturas. Conoce todos los rincones del campo y los cubre bien. Trae consigo el fútbol de la Premier League, hecho de físico, carrera y velocidad de pensamiento. Dará un nivel más alto a nuestro equipo. ¿Woltemade? Es lo que buscábamos en cuanto a físico. No es exactamente un finalizador, pero quiera o no tiene que llegar a serlo. Debe ser un pivote ofensivo, al que él añadirá el juego de posesión. Es flexible, ligero, suave y eso sorprende con esa estructura física. También ha jugado como centrocampista y sabe trazar líneas de pase, en horizontal y en vertical. Nos dará nuevas soluciones. Es un chico estupendo, sonríe a todo el mundo, es muy bonito estar con él durante los entrenamientos".