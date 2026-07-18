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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Spalletti: «Ekhator es difícil de evaluar; Douglas Luiz muestra señales positivas; todos los jóvenes tienen calidad y futuro»

Juventus
Serie A
L. Spalletti

El entrenador de la Juventus habla tras el 0-0 en el amistoso contra el Basilea.

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla con Sky tras el 0-0 ante el Basilea en el primer amistoso.


EL PARTIDO

«Podría haber sido difícil apreciar el desarrollo del juego, pero lo han hecho bien. Ha habido cierta imprecisión en algunos momentos a la hora de tomar decisiones importantes. Ha habido dos o tres ocasiones en las que el portero ha estado muy acertado y hay que reconocer la calidad del rival, pero estoy muy contento con lo que han demostrado y con la seriedad que he visto esta semana».

  • SPALLETTI TRAS EL 0-0 CONTRA EL BASILEA

    EKHATOR

    «Ekhator no se ha integrado bien en el equipo. Se puso nervioso y sintió un pequeño dolor de espalda que lo limitó. No podemos valorarlo en este partido; esperemos que no se haya lesionado».


    LOS JÓVENES

    «¿Los jóvenes? Todos tienen calidad y potencial. Deben demostrar carácter y asumir responsabilidades. Debe primar la iniciativa, la decisión y la valentía para ejecutar lo elegido, siempre integrados en el equipo. Son libres en el campo, pero deben mantener el orden táctico y defensivo».


    DOUGLAS LUIZ

    «¿Douglas? He visto cosas positivas. Debe subir más el ritmo y aportar el volumen de juego de un jugador completo: calidad en espacios reducidos y saber cuándo tocar más o menos el balón. También debe entregarse en treinta metros de campo, algo que hace menos».


    DI GREGORIO

    «¿Di Gregorio? Es un error repetir lo mismo. El director lo explicó bien: queremos competencia en todas las posiciones y buscamos un portero para ser más competitivos».


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