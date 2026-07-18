Juventus, Spalletti: «Ekhator es difícil de evaluar; Douglas Luiz muestra señales positivas; todos los jóvenes tienen calidad y futuro»

EKHATOR

«Ekhator no se ha integrado bien en el equipo. Se puso nervioso y sintió un pequeño dolor de espalda que lo limitó. No podemos valorarlo en este partido; esperemos que no se haya lesionado».





LOS JÓVENES

«¿Los jóvenes? Todos tienen calidad y potencial. Deben demostrar carácter y asumir responsabilidades. Debe primar la iniciativa, la decisión y la valentía para ejecutar lo elegido, siempre integrados en el equipo. Son libres en el campo, pero deben mantener el orden táctico y defensivo».





DOUGLAS LUIZ

«¿Douglas? He visto cosas positivas. Debe subir más el ritmo y aportar el volumen de juego de un jugador completo: calidad en espacios reducidos y saber cuándo tocar más o menos el balón. También debe entregarse en treinta metros de campo, algo que hace menos».





DI GREGORIO

«¿Di Gregorio? Es un error repetir lo mismo. El director lo explicó bien: queremos competencia en todas las posiciones y buscamos un portero para ser más competitivos».



