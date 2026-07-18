Juventus, Spalletti: «Ekhator es difícil de evaluar; Douglas Luiz muestra señales positivas; todos los jóvenes tienen calidad y futuro»

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla con Sky tras el 0-0 ante el Basilea en el primer amistoso.
EL PARTIDO
«Podría haber sido difícil apreciar el desarrollo del juego, pero lo han hecho bien. Ha habido cierta imprecisión en algunos momentos a la hora de tomar decisiones importantes. Ha habido dos o tres ocasiones en las que el portero ha estado muy acertado y hay que reconocer la calidad del rival, pero estoy muy contento con lo que han demostrado y con la seriedad que he visto esta semana».