Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla ante los micrófonos de Sky Sport tras el amistoso ganado en Hong Kong por 1-0 contra el Chelsea. La Juventus sigue sin encajar goles en esta pretemporada: también hoy dejó la portería a cero tras Basilea-Juventus 0-0, Standard de Lieja-Juventus 0-1 y Juventus-Niza 2-0.
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Juventus, Spalletti: «Bien Zhegrova, pero el gol no basta. ¿Cero goles encajados? Fútbol de agosto. El cambio de David...»
EL PARTIDO
"Son pruebas que luego te cuentan el camino que estás haciendo. Me ha gustado el hecho de que siempre hemos seguido siendo un equipo durante todo el partido, tanto cuando hemos sufrido al límite del área como cuando hemos salido al contragolpe. Hemos creado muy buenas ocasiones y también podríamos haber hecho algo más. La actitud siempre ha estado marcada por la compacidad y por la capacidad de trasladar al campo, todos juntos, lo que había que hacer en cada momento del partido. He visto a un equipo muy activo y siempre cerca del balón".
ZHEGROVA
"Un gol siempre le gusta a cualquiera, pero por sí solo no basta. Igual que no bastan una asistencia o un gol si luego, en los otros noventa minutos, no das el apoyo adecuado al equipo. Un gol lo marcas en un minuto, mientras que el partido dura noventa y seis: lo que de verdad cuenta es la actitud durante todo el desarrollo del encuentro. Él lo ha hecho bien. Es verdad, alguna vez perdió algún balón en el que podía haber dado continuidad a la jugada, pero dejó ver sus cualidades. Cuando tiene el balón en los pies, consigue arrastrar a dos o tres defensores, y también ha demostrado la calidad de su disparo. Se trata siempre de volver a meter todas estas cosas dentro de esa caja de la que hablaba antes, para llenar el partido y hacer que el equipo crezca. Luego hay quien contribuye con una jugada y quien lo hace con otra".
KELLY
"También Kelly, por ejemplo, hizo dos cambios de juego: no figuran como asistencias, pero son jugadas importantes. Construyó bien la acción y encontró dos pases al espacio que hicieron retroceder a todo el equipo rival hasta el borde del área, permitiéndonos respirar. Si piensas solo en defender contra equipos de este nivel, no llevas el partido hasta el final. Para marcar hay que ir a atacar, presionar, jugar. Hay que ser futbolistas. No una persona que juega al fútbol, sino un futbolista".
EL CHELSEA
"El Chelsea sabe hacer de todo: sabe construir desde atrás, sabe definir y sabe darle grandes impulsos al partido desde el punto de vista del ritmo y de la velocidad, informa TuttoJuve.com. Es un equipo de nivel absoluto y, precisamente por eso, para nosotros era importante no agachar la cabeza ante estas situaciones".
EL MERCADO
«Soy el menos indicado para hablar de estas cosas. El club se está esforzando, y hemos compartido las mismas ideas».
CERO GOLES ENCAJADOS
"Es fútbol de agosto, con muchos cambios. Hicimos muchos cambios porque quería intentar dar espacio a dos chicos que, en mi opinión, lo merecían. David, en cambio, debía jugar unos 30 minutos. Al final preferí meterlo de inmediato en el ritmo del partido en lugar de esperar al final. Si luego, en el último cuarto de hora, existe el riesgo de hacerle jugar demasiados minutos, se le sustituye de nuevo. Son situaciones normales en este periodo de la temporada y se pueden gestionar en un sentido o en otro".
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