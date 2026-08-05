Juventus, Spalletti: «Bien Zhegrova, pero el gol no basta. ¿Cero goles encajados? Fútbol de agosto. El cambio de David...»

"Un gol siempre le gusta a cualquiera, pero por sí solo no basta. Igual que no bastan una asistencia o un gol si luego, en los otros noventa minutos, no das el apoyo adecuado al equipo. Un gol lo marcas en un minuto, mientras que el partido dura noventa y seis: lo que de verdad cuenta es la actitud durante todo el desarrollo del encuentro. Él lo ha hecho bien. Es verdad, alguna vez perdió algún balón en el que podía haber dado continuidad a la jugada, pero dejó ver sus cualidades. Cuando tiene el balón en los pies, consigue arrastrar a dos o tres defensores, y también ha demostrado la calidad de su disparo. Se trata siempre de volver a meter todas estas cosas dentro de esa caja de la que hablaba antes, para llenar el partido y hacer que el equipo crezca. Luego hay quien contribuye con una jugada y quien lo hace con otra".